Marc Wilmots is “heel kalm” voor beslissende wedstrijd tegen Marokko

Marc Wilmots, bondscoach van Ivoorkust, is naar eigen zeggen “heel kalm” met de zeer belangrijke wedstrijd tegen Marokko in het verschiet. Dat duel, dat zaterdag afgewerkt wordt in Abidjan, beslist over de groepswinst in poule C van de Afrikaanse WK-kwalificaties en een ticket voor Rusland 2018. Met nog één speeldag voor de boeg telt Marokko 9 punten, Ivoorkust heeft 8 punten.

Wilmots roept de Ivorianen op massaal naar het stadion af te zakken om de ploeg naar de zege te schreeuwen tegen het Marokko van de Fransman Hervé Renard, voormalig bondscoach van Ivoorkust. De Marokkanen hebben voldoende aan een punt om de kwalificatie veilig te stellen.

“We hebben een team nodig dat ten strijde trekt. Iedereen moet klaar zijn om negentig minuten tegen 200 procent te spelen en alles te geven voor zijn land”, verklaarde de voormalige bondscoach van de Rode Duivels. “Er is nog één wedstrijd, een finale, die we moeten winnen. Dat is het doel. We zijn in ieder geval 200 procent gemotiveerd. We doen er alles aan om Ivoorkust op het WK 2018 te krijgen. Het wordt een mentale strijd.”

“Mijn ploeg moet geduldig zijn. Zelf ben ik heel kalm, want ik weet wat ik moet doen. En de spelers weten dat ook”, vervolgde Wilmots. “Ik wil dat de spelers uitgeput zijn op het einde van de match. Het Ivoriaanse volk wil een strijdlustige ploeg zien.”

“Marokko is een team met veel automatismen. Bovendien beschikken ze over een snelle omschakeling”, aldus Wilmots over de komende tegenstander, die in de vorige vijf kwalificatiematchen geen enkel doelpunt slikte. “Ze beschikken natuurlijk over spelers met technische kwaliteiten en ze hebben een complementair middenveld met Belhanda, Boussoufa en El Ahmadi. Maar de ploeg is tamelijk oud, ze spelen hun laatste troef uit.”