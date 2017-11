Blij weerzien met Radja: zo verzamelden de Rode Duivels vandaag in Tubeke

Het was vandaag verzamelen geblazen voor de Rode Duivels aan het trainingscentrum in Tubeke, waar ons nationaal voetbalelftal de oefenwedstrijden tegen Mexico en Japan voorbereidt. Onder een koude novemberzon konden de Duivels Radja Nainggolan terug in hun midden verwelkomen. Ook de andere Duivels kwamen met dikke truien naar het complex. Michy Batshuayi kwam opvallend sober voor de dag, terwijl Romelu Lukaku volledig in het violet arriveerde…