Roberto Martinez: “Radja moet laten zien dat hij een WK-selectie verdient”

De Rode Duivels werken de komende dagen oefeninterlands af tegen Mexico (vrijdag 10 november in Brussel) en Japan (dinsdag 14 november in Brugge). Voor bondscoach Roberto Martinez vormen de duels een kans om te kijken welke spelers aanspraak mogen maken op een plek in de kern voor het WK van volgend jaar in Rusland. Radja Nainggolan zou, gezien zijn sterke prestaties bij de Italiaanse topclub AS Roma, in principe een certitude moeten zijn, maar de laatste maanden leek er een haar in de boter te zitten tussen de middenvelder en de bondscoach. Martinez riep hem tweemaal niet op. Nu is de Antwerpenaar opnieuw van de partij.

“Radja heeft bij zijn club de goede vorm beet en verdient een selectie”, legde de Spanjaard dinsdag uit in het nationaal oefencentrum van Tubeke. “Ik wil nu zien of hij deze kans grijpt. Hij moet, net als elke andere speler, zowel op als naast het veld laten zien dat hij een WK-selectie verdient. Ik zal de komende dagen zeker ook een goed gesprek met hem hebben.”

Door de blessures van meerdere sterkhouders heeft Martinez enkele Duivels vanonder het stof gehaald, zoals Laurent Depoitre en Adnan Januzaj. “Interessante spelers waarmee ik graag wil samenwerken”, aldus Martinez. “Laurent is bij Huddersfield Town goed op dreef, hij viel me al bij AA Gent op en hij heeft in Engeland op korte tijd al veel progressie gemaakt. Ook Januzaj doet het goed bij Real Sociedad, de Spaanse competitie is hem op het lijf geschreven. Ik zie dat hij zich goed in zijn vel voelt en kijk ernaar om hem aan het werk te zien.”

Marouane Fellaini ontbreekt in de Belgische selectie omdat hij niet fit was. Toch kwam hij afgelopen weekend met zijn team Manchester United in actie. “We willen met Marouane geen risico nemen”, verduidelijkte de Spanjaard. “Hij is nog niet volledig hersteld, en we gunnen hem nu de tijd om volledig te recupereren. Stonden er kwalificatiewedstrijden voor de deur, hadden we hem wellicht wel opgeroepen. Maar niet voor oefenmatchen. Voor de rest lijken alle opgeroepen spelers fit te zijn. Ook Christian Kabasele, die afgelopen weekend een trap kreeg. Maar we moeten de trainingen afwachten om te zien wie tegen Mexico kan spelen.”