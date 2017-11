Januzaj heeft er zin in: “Wil de bondscoach me testen als wing-back? Geen enkel probleem”

Bondscoach Roberto Martinez heeft voor de oefeninterlands tegen Mexico (vrijdag 10 november in Brussel) en Japan (dinsdag 14 november in Brugge) Laurent Depoitre en Adnan Januzaj in zijn selectie opgenomen. Voor beide Rode Duivels dateerde de laatste oproeping alweer van een tijdje geleden. Zij willen de komende dagen laten zien dat de bondscoach ook met hen rekening moet houden.

Adnan Januzaj heeft voor het eerst sinds 2015 weer een plaatsje bemachtigd in de kern van de Rode Duivels. “Ik ben erg blij met deze selectie”, verklaarde de 22-jarige Brusselaar. “Ik wil de ploeg helpen en mijn job doen. Ik voel me bij Real Sociedad goed in mijn sas, de trainer gelooft in me en de Spaanse competitie ligt me. Ik wil deze vorm doortrekken naar de Rode Duivels.”

Januzaj maakte deel uit van de Belgische selectie op het WK 2014. Droomt de aanvaller van een nieuwe deelname? “Dat zou uiteraard heel mooi zijn, maar we zien wel. Ik weet dat ik de voorbije jaren een betere voetballer ben geworden, ook al speelde ik niet altijd in clubverband en werd ik niet geselecteerd voor de Duivels. Maar ik ken mijn kwaliteiten en zal me honderd procent geven. Wil de bondscoach me op de wing-back uittesten? Geen probleem, met de jeugd van Anderlecht speelde ik al in zo’n systeem.”

Depoitre: “Toch een verrassing”

Depoitre speelde in oktober 2015 zijn enige wedstrijd in het Belgische shirt. De spits van Huddersfield Town trof toen raak tegen Andorra. “Dat ik nu geselecteerd was kwam toch wel als een kleine verrassing”, gaf Depoitre dinsdag toe in het nationaal oefencentrum in Tubeke. “Ik voelde wel dat ik stilaan weer naar mijn beste niveau toegroei, dat ik haalde bij AA Gent en in de Champions League-campagne met de Buffalo’s. Bij Porto had ik het mentaal moeilijk omdat ik weinig speelde, maar nu heb ik opnieuw plezier in het voetballen. Ik hoop dat ik de komende oefeninterlands de kans krijg om me te tonen.”

In juni volgend jaar begint het WK, hoopt Depoitre in Rusland van de partij te zijn? “Daar ben ik niet echt mee bezig”, aldus de aanvaller. “De concurrentie bij de Belgen is niet min, vooral voorin. Maar ik ga me als ik de kans krijg volledig geven.”