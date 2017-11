Terwijl de Rode Duivels zich voorbereiden, heeft Benteke goed nieuws over zijn revalidatie

Christian Benteke zit dezer dagen niet in Tubeke, waar de Rode Duivels de oefeninterlands tegen Mexico en Japan voorbereiden. De spits van Crystal Palace is normaal een certitude in de selectie van bondscoach Roberto Martinez, maar is momenteel buiten strijd met een knieblessure . Benteke revalideert verder in Londen en heeft goed nieuws: hij mocht dinsdag op het veld trainen.

Benteke back on the training pitches as he steps up his recovery from a MCL knee injury. #CPFC



Potential return: https://t.co/4KiAUTZjCa pic.twitter.com/Bwa7UZqmqV — Ben Dinnery (@BenDinnery) 7 november 2017