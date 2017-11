Iker Casillas klopt Ronaldo en Messi en wint de Golden Foot Award

Brussel - De Spaanse doelman Iker Casillas (36) heeft dinsdag in Monaco de Golden Foot Award gekregen. Dat is een onderscheiding voor voetballers ouder dan 28 die in hun carrière indruk maakten op en naast het veld. Casillas haalde het van Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Arjen Robben, Thiago Silva, Luis Suarez, Yaya Toure en Andrea Pirlo.

De Golden Foot Award is een prijs voor voetballers die niet alleen opvallen door hun prestaties, maar ook een voorbeeld voor andere spelers en de jeugd zijn. Hij kan maar één keer in een carrière gewonnen worden en de genomineerden moeten minstens 28 jaar oud zijn. Een internationale jury van journalisten kiest de genomineerden, waaruit de bezoekers van de website vervolgens een winnaar pikken.

Op de erelijst volgt Casillas zijn Italiaanse collega Gianluigi Buffon op. Andere laureaten zijn Roberto Baggio, Pavel Nedved, Andrei Shevchenko, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba en Andrés Iniesta. Net als zijn voorgangers mocht Casillas een voet- of (in zijn geval) een handafdruk plaatsen op Monte Carlo’s Champions Promenade, de Walk of Fame van het voetbal.

Casillas staat sinds 2015 in doel bij FC Porto. De voormalige Spaanse international verdedigde van 1999 tot 2015 de kleuren van Real Madrid. Met de Koninklijke won hij vijf keer de Primera Division, drie keer de Champions League, twee keer de Copa del Rey en één keer het WK voor clubs. Met Spanje kroonde Casillas zich in 2010 tot wereldkampioen en veroverde hij de Europese titel in 2008 en 2012.