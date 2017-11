Voetbalwereld schrikt op: ex-speler Genk krijgt hartstilstand op training

Elyaniv Barda heeft een hartstilstand gekregen op training. De voormalige aanvaller van KRC Genk is tegenwoordig actief bij Hapoel Beer Sheva. Daar zakte hij tijdens de training in elkaar, nadat hij een bal op de borst kreeg. De dokter van de Israëlische eersteklasser was er snel bij, net als een ambulance die toevallig in de buurt was. Dat melden lokale media. Na vier elektrische schokken kwam de spits weer bij bewustzijn, ondertussen zou zijn toestand stabiel zijn.

Wat de gevolgen op langere termijn zijn voor de 35-jarige aanvaller, is niet duidelijk. Barda werd afgevoerd naar het Soroka Medical Center, waar na een reeks testen werd vastgesteld dat hij in goede conditie verkeerde. “Om elk toeval uit te sluiten, heeft het medische team bijkomende tests uitgevoerd. Die bevestigden dat Barda oké is”, laat het ziekenhuis weten in een mededeling.

Bij Hapoel zijn ze geschrokken door het voorval. “We zagen hem sterven”, vertelde een bron binnen de club aan Hadashot. “Het was schokkend om te zien. Als de ambulance er niet zo snel was geweest, denk ik niet dat Barda nu nog leeft.”

Ook de eigenares van Hapoel, Alona Barkat, reageerde al op Twitter. “Momenten van echte angst zijn vandaag door ons heengegaan. Het was een grote opluchting toen we ontdekten dat alles in orde was met Elyaniv. Ik hou van je en wacht tot je terugkeert”, klonk het in een eerste tweet. Later kwam ze nog eens terug op het voorval. “Na een zware dag en een goed einde, wil ik mijn dankbaarheid uiten aan het MDA-personeel, het Soroka Medical Center, onze medewerkers en wil bovenal een dikke knuffel gevuld met waardering en liefde geven aan onze Dima!”

Barda speelde tussen 2007 en 2013 maar liefst 205 wedstrijden voor KRC Genk, waar hij goed was voor 67 doelpunten en 51 assists. Daarna trok hij terug naar zijn thuisland en zette hij zijn krabbel bij Hapoel Beer Sheva, waar hij zijn eerste passen als profvoetballer zette. Dit seizoen speelde hij zeven officiële wedstrijden. Scoren deed hij nog niet, hij gaf wel één assist. Barda kwam ook aan 37 interlands, waarin hij 12 keer de weg naar de netten vond.