Spelen de Rode Duivels nog voor het WK tegen een topland? Dat blijkt moeilijker dan gedacht

Er wordt veel gediscussieerd over de Rode Duivels, maar over één ding is iedereen het eens: het wordt hoog tijd dat onze nationale voetbaltrots eens tegen een topland oefent. Maar dat blijkt een probleem. Die toppers zijn peperduur om naar Brussel te krijgen en ze spelen liefst onderlinge wedstrijden. Daarom is het nu Mexico en Japan.

In de hiërarchie van de populaire tegenstanders voor oefenwedstrijden bengelt België zowat tussenin. Sportief is het zeer interessant voor toplanden om tegen België te spelen, maar commercieel is het ...