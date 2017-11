Haalt Anderlecht alsnog een nieuwe spits? Paars-wit heeft stevige beer in het vizier

Anderlecht zoekt een nieuwe spits, want Teodorczyk, Beric en Harbaoui brengen te weinig. Volgens Servische bronnen lonkt RSCA daarom naar Richmond Boakye (24), de Ghanese topschutter van Rode Ster Belgrado. Die moet tussen 5 en 7 miljoen kosten en is zeer gegeerd, maar geld is geen issue. Het Chinese Tianjin Teda licht namelijk de aankoopoptie van 3,5 miljoen voor Frank Acheampong.

Hein Vanhaezebrouck benadrukte maandag in Extra Time hoe belangrijk een grote, bonkige aanvaller voor hem is. “Elke verdediger meet tegenwoordig minstens 1,85 meter. Daar moet je iets tegenover zetten”, klonk het.

Alleen zoekt Teodorczyk al maanden naar zijn vorm, is Harbaoui meer een goalgetter dan een werkende spits en weegt Beric te licht. Het is zelfs mogelijk dat de gehuurde Sloveen in januari al terugkeert naar moederclub Saint-Etienne wegens een gebrek aan speelminuten.

Anderlecht speurt alvast al intensief naar targetaanvallers. Servische bronnen melden dat paars-wit zeker al vier keer Richmond Boakye ging scouten en ook al concreet informeerde naar de spits van Rode Ster Belgrado.

Boakye is een beer van 1,86 meter en 80 kilo. Dit seizoen was hij al goed voor 14 goals en 3 assists in 22 matchen voor Rode Ster. Hij is ook twaalfvoudig Ghanees international met zes goals.

Het ideale profiel dus. Maar Boakye wegplukken wordt niet simpel. Zo is ook Borussia Mönchengladbach geïnteresseerd, schermt zijn makelaar met Engelse interesse en is er zelfs al een Chinees bod van 7,5 miljoen euro.

Anderlecht heeft alleen het voordeel dat Boakye de juiste (tussen)stap wil zetten in zijn carrière en in principe niet voor China zal kiezen.

De Ghanees heeft al genoeg meegemaakt in zijn carrière. Op zijn vijftiende verliet hij zijn vaderland voor het Italiaanse Genoa. Daar kocht Juventus hem ooit weg voor 4 miljoen euro, maar daarna belandde hij weinig succesvol in het uitleencircuit van de Turijnse topclub. Zo speelde hij ooit in Nederland voor Roda JC. Pas het jongste anderhalf jaar vindt Boakye helemaal zijn draai bij Rode Ster. Hij heeft er nog een contract tot 2020, maar kan de club wellicht verlaten voor een prijs tussen 5 en7 miljoen euro.

Miljoenen voor Acheampong

Dat geld zal geen probleem zijn voor Anderlecht. Het Chinese Tianjin Teda liet immers weten dat het de aankoopoptie op Frank Acheampong zal lichten. Die werd al voor 3 miljoen verhuurd, maar nu krijgt paars-wit nog eens 3,5 miljoen extra voor de spurtbom. Acheampong maakte dan ook indruk in de Chinese Superleague. Onder meer met vier belangrijke goals hield hij zijn team in de hoogste afdeling. Acheampong – die zijn Engelse droom nog niet opgaf – blijft nu nog één jaar extra in China, maar eerst geniet hij nog van wat vakantie. Omdat de Chinese competitie pas herbegint in maart, zal hij tot eind dit jaar ook zijn conditie onderhouden bij Anderlecht. Hij mag er gebruikmaken van alle trainingsfaciliteiten.