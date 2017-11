Onder vuur bij Club Brugge, maar bankzitter Ethan Horvath wel opgeroepen voor nationale ploeg

Bij Club Brugge zit hij al twee wedstrijden op de bank, maar bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten heeft Ethan Horvathnog eens een selectie te pakken. De Amerikaanse doelman werd opgeroepen door interim-coach Dave Sarachan voor een oefenpot in en tegen Portugal op 14 november.

Horvath telt momenteel één cap bij de VS: op 7 oktober 2016 mocht hij een volledige wedstrijd keepen in een oefenwedstrijd tegen Cuba. Zijn laatste selectie dateert al van 16 november 2016. Na enkele ongelukkige tussenkomsten koos Club-coach Ivan Leko voor de wedstrijden tegen Sint-Truiden en Anderlecht voor Guillaume Hubert in doel.

Ook Nakamba (Zimbabwe), Vanlerberghe, Cools, Teunckens (België U21), Masovic (Servië U21) en Lynen (België U19) vertrokken naar hun nationale ploegen.