CLUBNIEUWS. Racing Genk heeft een spitsenprobleem, uitleenbeurt voor Anderlecht-middenvelder Stanciu?

Bij Anderlecht speelt er binnenkort een Chinees. Paars-wit geeft een 18-jarige flankaanvaller namelijk een profcontract nadat hij al lange tijd meetrainde in Brussel. Tegelijkertijd stuurt de manager van Nicolae Stanciu aan op een uitleenbeurt, al staat Anderlecht daar niet voor te springen. Bij Racing Genk zit coach Stuivenberg met een puzzel, want Aly Samatta is geblesseerd terwijl Nikolaos Karelis nog kampt met een conditionele achterstand. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Chinees voor Anderlecht, interesse in Zweed

Griekse media melden dat Anderlecht interesse heeft in Niklas Hult, de vaste linksback van Panathinaikos. De 27-jarige Zweed is een zesvoudig international.

Sowieso krijgt Anderlecht er, voor het eerst, een Chinees bij. De 18-jarige linkerflankaanvaller Li Haoran traint met de U19 van trainer Stéphane Stassin en krijgt in januari een profcontract. Hij tekent voor zes maanden, met een optie op een extra jaar. Haoran werd dankzij een Chinees contact van manager Van Holsbeeck al op zijn dertiende ontdekt en traint al vijf jaar geregeld mee bij paars-wit tijdens zijn langere schoolvakanties. In 2013 logeerde hij zelfs een tijdje bij Van Holsbeeck en zijn vrouw. Maar hij moest wachten tot hij 18 werd om te kunnen tekenen. De jeugdtrainers willen hem nu met de U19 en U21 testen tegen goede tegenstanders.

Stanciu verhuurd?

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck zat samen met Anamaria Prodan, de zaakwaarneemster van Nicolae Stanciu. De 24-jarige Roemeense topaankoop speelde nog maar 451 minuten – amper 25 procent van het totaal – en dus stuurt ze aan op een oplossing. “Stanciu blijft tot januari. Daarna zullen we zien”, aldus Prodan, die van Van Holsbeeck te horen kreeg dat trainer Vanhaezebrouck zijn definitieve evaluatie nog moet maken. Maar ze stuurt dus aan op een uitleenbeurt na de winterstop, zeker als blijkt dat Stanciu dan nog altijd niet speelt. Anderlecht zelf staat niet te springen voor een verhuur van een speler die vorig jaar bijna 10 miljoen kostte. Het zou een echte noodoplossing zijn. (ldh, thst)

ANTWERP. Enkel Oulare en Arslanagic trainen niet mee

De Antwerp-kern werkte gisteren pas in de namiddag een veldtraining af. Iedereen tekende present, behalve de revaliderende Oulare en Dino Arslanagic (foto), die het beiden nog steeds bij louter behandeling en oefeningen met de kinesist moeten houden. Toure heeft opnieuw kunnen aansluiten bij de spelersgroep. (stdr)

AA GENT. Vanderhaeghe mist negen internationals op training

Tijdens deze interlandbreak ziet Vanderhaeghe heel wat spelers uitzwermen. Zo werkt Kalinic voor Kroatië de cruciale dubbele confrontatie met Griekenland af. Ook voor Bronn en Tunesië wenkt het WK. Verstraete werd net zoals beloften Burssens en Lloci opgeroepen door Verheyen, die met de U19 deelneemt aan de eerste WK-kwalificatieronde in Macedonië. Kubo werkt dan weer twee oefeninterlands af met Japan. Avila maakt deel uit van de selectie van Panama, dat zich recent plaatste voor het WK. Ten slotte speelt Czenanowicz met Luxemburg vriendschappelijk. (ssg)

CLUB BRUGGE. Vossen en Diaby blijven binnen

Gisteren hield Club Brugge een open training. Jelle Vossen en Abdoulay Diaby bleven binnen. Het duo ondervindt lichte hinder na de wedstrijd van zondag op Anderlecht en krijgt tijd om te herstellen met de interlandbreak in het verschiet. Ethan Horvath (VS), Erhan Masovic (Servië U21) , Dion Cools, Jens Teunckens, Jordi Vanlerberghe (België U21), Marvelous Nakamba (Zimbabwe) en Senne Lynen (België U19) vertrokken allemaal naar hun nationale ploeg. Het komende weekend krijgt de A-kern twee dagen vrij. (jve)

KV KORTRIJK. De Smet en Hoxha bijna klaar voor terugkeer

Stijn De Smet en Medjon Hoxha ondervonden geen hinder nadat ze maandagavond meespeelden met de beloften. De wedstrijd werd met 4-2 gewonnen tegen Waasland Beveren. Hoxha stond meteen tweemaal aan het kanon. Een goed signaal voor de jonge middenvelder, die sukkelde met een spierscheur. De Smet lijkt na een enkelblessure ook weer klaar. Verwacht wordt dat beide spelers zullen kunnen aansluiten na de internationale break. (gco)

KV MECHELEN. Bandé traint met Burkina Faso

Hassane Bandé (foto) trainde gisteren voor het eerst met de Burkinese nationale ploeg, de debutant werd meteen ook geïnterviewd. In Mechelen trainden de spelers in de voormiddag op het veld, in de namiddag trokken ze naar de fitness in het stadion voor wat krachttraining. (dvd)

KV OOSTENDE. Op een na beste veld van België

KV Oostende heeft samen met Lokeren en KV Mechelen het op een na beste veld van België. In de rangschikking moet het enkel Club Brugge laten voorgaan. Sinds dit seizoen krijgen alle velden in de Jupiler Pro League na elke wedstrijd een quotering. De aanvoerders, trainers en afgevaardigden beoordelen elk veld op basis van enkele criteria, zoals de lengte en de staat van het gras. “Dankzij het gezamenlijke werk van stadionverantwoordelijke Joost Depreux, terreinverzorger Robert Chaf Chaffart en Kris Vandermeulen van de firma Krinkels behoort ons veld dus tot dé absolute top van België”, klinkt het bij de Kustboys. (jve)

LOKEREN. Gelijkspel beloften en definitieve speeldata

De beloftematch tussen Antwerp en Lokeren eindigde op een 1-1-gelijkspel. De jongelingen zakken naar de achtste plaats. De kalendercommissie maakte de speeldata voor speeldagen 19 tot en met 24 bekend. Lokeren-Waasland-Beveren: zaterdag 16/12/17 om 20.30u; Antwerp-Lokeren: donderdag 21/12/17 om 20.30u; Lokeren-Mechelen: dinsdag 26/12/17 om 14.30u; Gent-Lokeren: 20/01/18 om 20 uur. Lokeren-Genk: woensdag 24/01/18 om 20.30u; Oostende-Lokeren: zondag 28/01/18 om 20 uur. (whb)

RACING GENK. Karelis kampt nog met conditionele achterstand

De Griekse spits Nikos Karelis maakte nog maar net zijn rentree na tien maanden afwezigheid. Het is de vraag of hij fysiek al klaar zal zijn om de plaats van Samatta in te nemen. Gisteren bleek bij een intensieve training opnieuw dat hij nog een conditionele achterstand op te halen heeft. Niet verwonderlijk na zo’n lange inactiviteit. Ally Samatta is na Dewaest, Trossard en Berge overigens al de vierde basisspeler die voor langere tijd out is. Stuivenberg heeft nu nog tien dagen om na te denken over een basisopstelling op 19 november tegen Zulte Waregem. (mg)

STANDARD. Interesse in Finse middenvelder

Standard heeft verregaande interesse in Panathinaikos-middenvelder Robin Lod (24). De Fin is einde contract en de noodlijdende Griekse topclub hoopt hem in januari te slijten om nog een transfersom op te strijken. De Rouches hebben concurrentie van Bristol uit de Engelse Championship. Lod moet zo’n 600.000 euro kosten. Paul-José Mpoku mist het belangrijke WK-kwalificatieduel van Congo tegen Guinee. De 25-jarige flankspeler moest afzeggen met last aan de rechterknie en bleef in Luik achter voor verzorging. Gisteren trainde Standard twee keer. Bokadi (knie) en Cop (voet) ontbraken. (bfa)

STVV. Gueye traint weer mee, Jamaicaan op proef

Goed nieuws van de kant van Gueye: hij trainde weer mee met de groep. Mogelijk raakt hij fit voor Kortrijk over tien dagen. Ook Charisis was gisteren terug. De Griekse middenvelder viel in Brugge uit met een verrekking. Hij is weer fit en trainde voluit mee. Botaka (dij) en Vetokele (voet) bleven dan weer wel nog aan de kant. Er was trouwens een nieuw gezicht op training: de Jamaicaanse flankaanvaller Kevaughn Frater (22) mocht proefdraaien. Hij werd al één keer geselecteerd voor de nationale ploeg. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Moren traint opnieuw met de groep

De manschappen van Philippe Clement werkten gistermorgen hun dagelijkse training af. Opnieuw aanwezig: Valtteri Moren, Ronnie Schwartz en Floriano Vanzo. Het drietal trainden zonder enig probleem mee. De beloften van Waasland-Beveren verloren maandagavond hun wedstrijd op het veld van KV Kortrijk (4-2). Bij de Waaslanders speelden er tien spelers uit de A-kern mee: Goblet, Marquet, Mmaee, Ndiaye, Caufriez, Cools, Nys, Ponnet, Nys en Dierckx. De spelers die maandagavond in actie kwamen, verschenen niet op het oefenveld waardoor er met een klein groepje getraind werd. (whb)

ZULTE WAREGEM. Vrijdag, zaterdag en zondag vrijaf voor Essevee

Tijdens de interlandbreak genieten de spelers van een paar vrije dagen. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er geen training voorzien. Vanaf maandag bereidt de kern zich dan weer voor op de komst van Racing Genk om 14.30 uur op zondag.

Intussen is ook een voorrangsperiode voor abonnees voor de bekerwedstrijd in de 1/8ste finale tegen Club Brugge. De voorrangsperiode stopt op maandag 20 november. Dinsdag start de vrije verkoop. Er kan slechts één ticket per identiteitskaart aangekocht worden. (jcs)