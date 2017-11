KV Kortrijk staat dicht bij nieuwe coach: Glen De Boeck heeft zelfs al assistent op het oog

Het lijkt nu echt einde verhaal voor Yannis Anastasiou bij KV Kortrijk. Een ontslag van de Griek hing al even in de lucht door de teleurstellende resultaten van de Kerels, maar nu lijkt de club de knoop te hebben doorgehakt. Kortrijk zou ook al een vervanger klaar hebben: Glen De Boeck.

De 46-jarige ex-verdediger van Anderlecht zit al bijna een jaar zonder job sinds hij in december 2016 aan de deur werd gezet bij Moeskroen. De Boeck was samen met onder andere Aleksandar Jankovic en Georges Leekens kandidaat-trainer in West-Vlaanderen. Die laatste twee gingen intussen aan de slag bij respectievelijk KV Mechelen en Hongarije, en dus lag de weg naar KVK helemaal open voor De Boeck.

Die heeft ook al een assistent op het oog: Lorenzo Staelens. Ex-ploegmaat van De Boeck en assistent van hem bij Moeskroen en Cercle. Al moet die woensdag nog onderhandelen met KV Kortrijk. Maar alles wijst erop dat een achtste Belgische eersteklasser deze week van coach gaat wisselen.