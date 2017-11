Scoort The Joker morgen tegen Nederland?

Nederland krijgt morgen in het vriendschappelijk duel tegen Schotland “The Joker” tegenover zich op de grasmat. De Schot Jason Cummings heeft namelijk een bijzondere manier gevonden om zijn (mogelijk) internationaal debuut bij Schotland te vieren.

De spits van Nottingham Forest kent een sterke seizoenstart in City Ground. Cummings trof vier keer raak in 14 wedstrijden. Daarvoor werd de 22-jarige Schot beloond met een selectie bij de nationale ploeg. Dat wilde hij op een speciale manier vieren. De Schot liet een tattoo op zijn rechterhand zetten die verdacht veel doet denken aan the Joker in de film Suicide Squad of Batman.

“Ik was zelfs nuchter op het moment dat ik ze liet zetten in Edinburgh!” liet de Schot weten aan The Sun. “Ik weet niet waarom ik ze heb laten zetten, maar live for the moment. Ik ben een grote fan van The Joker. Hij lijkt een beetje op mij.”

“Het is een manier om een doelpunt te vieren, maar dan zal ik eerst moeten scoren. Als ik doel tref zal dat mijn viering zijn”, liet Cummings weten. Benieuwd of hij donderdag Jasper Cillessen kan passeren in de vriendschappelijke wedstrijd Schotland-Nederland in het Pittodrie Stadium.