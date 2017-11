Josip Weber, de topschutter die vijf goals in één interland scoorde en op het WK 1994 straffeloos getorpedeerd werd

Heel de Belgische voetbalwereld rouwt om het overlijden van Josip Weber. De Kroaat scoorde voor Cercle Brugge en Anderlecht doelpunten aan de lopende band en was naast het veld het innemende persoonlijkheid. Een overzicht van zijn carrière in video’s.

1. Topschutter in ‘92, ‘93 en ‘94

Weber belandde in 1988 bij Cercle Brugge. Na een moeizaam begin ontpopte hij zich tot begenadigd sluipschutter en werd hij drie maal op rij topschutter: in 1992 met 26 doelpunten, in 1993 en 1994 met 31 doelpunten. In 1994 kocht Anderlecht hem voor negentig miljoen frank (2,25 miljoen euro) over. Een record.

2. Record bij de Rode Duivels

Begin jaren negentig vroeg Weber de Belgische nationaliteit aan. Hij werd Rode Duivel, tot onvrede van enkele andere internationals waaronder concurrent Marc Wilmots. De fans konden het wel smaken, want op 4 juni 1994 scoort hij in een oefeninterland tegen Zambia scoorde Weber liefst vijf doelpunten. Het wordt 9-0. Ook in de wedstrijd daarna trof hij raak.

RIP Josip Weber. Toen hij vijf keer scoorde tegen Zambia was ik er zeker van dat België in de VS wereldkampioen ging worden. https://t.co/UewmT0d6IU https://t.co/kRXfDVLVIO — Bart Lagae (@BartLagae) November 8, 2017

3. De penalty die hij niet kreeg

Weber mocht met de Duivels mee naar het WK ‘94 in de Verenigde Staten. Na een ruzie met enkele ploegmaats verdween hij uit de ploeg. In de tweede ronde mocht hij wel starten tegen Duitsland. Daarin speelde zich een scène af die heel voetbalminnend België met een trauma opzadelde: Thomas Helmer trapte Weber hard aan, ref Röthlisberger gaf géén strafschop, België verloor met 3-2. Dat de Zwitser later toegaf dat zijn beslissing fout was verzachtte de pijn niet. Het WK zat erop, de interlandcarrière van Weber was gefnuikt.

4. Vroegtijdig pensioen

Een wedstrijd tegen Germinal Ekeren was voor Weber het begin van het einde van zijn carrière. Hij schoof tegen een doelpaal en kon een half jaar niet voetballen. Amper weer op het veld scheurde hij op training zijn kruisbanden. Een comeback zat er niet meer in voor de 33-jarige goalgetter, die daarna voor een chemiebedrijf aan de slag ging.

Foto: BELGAIMAGE

5. Zijn eeuwige glimlach

Om nooit te vergeten: de eeuwige glimlach waarmee Josip Weber menig hart deed smelten. Dat eeuwige optimisme en zijn vele doelpunten maakten van hem een icoon op en naast het veld. Toen in april dit jaar bekend raakte dat de ex-Rode Duivel tegen kanker streed, sloeg dat nieuws in als een bom. Weber zelf verloor er zijn optimisme niet bij. “Ik kon bij Cercle topschutter worden, dan kan ik deze strijd misschien ook winnen”, liet hij inzijn laatste interviewoptekenen. Dat lukte hem jammer genoeg niet.

Een gouden lach heeft ons verlaten... #rip Josip Weber — Geert De Vlieger (@devliegergeert) November 8, 2017

Foto: BELGA