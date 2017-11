Henk Houwaart maakte van Josip Weber een Belgische topschutter: “Hij wilde alleen maar scoren, een echte spits”

Josip Weber overleed woensdag op amper 52-jarige leeftijd ten gevolge van kanker. België verliest zo een van zijn culthelden. “Hij wilde alleen maar scoren”, reageert zijn voormalig coach bij Cercle Brugge Henk Houwaart.

Weber werd begin jaren 90 drie keer op rij topschutter van de Belgische eersteklasse en dat bij Cercle Brugge. Houwaart was toen zijn coach en rouwt om het verlies van de voormalige Rode Duivel. “Ik zat in de auto toen ik het nieuws hoorde op de radio. Ik was wist dat Josip ziek was, maar niet dat het zo erg was. Een tijdje geleden had ik nog contact met hem maar toen was hij ook nog niet zó ziek. Dit is voor mij heel hard. Hij was een lieve jongen, een toffe gast. Iedereen mocht hem.”

“Hij was een uitstekende spits en ik wist hoe ik hem moest uitspelen”, gaat Houwaart door. “Als hij de bal in de diepte kreeg of van de flanken, was hij heel gevaarlijk. Hij wilde alleen maar scoren, zoals een echte spits dus. Ik ben dan ook trots dat ik hem topschutter heb kunnen maken bij Cercle. We hadden ook een heel goed contact.”

De Vlieger: “Josip was wie Josip was”

Weber verhuisde na zijn succesperiode bij Cercle naar Anderlecht, waar hij enkele seizoenen samenspeelde met Geert De Vlieger. “Het was aan de ene kant schrikken”, zegt de voormalige doelman. “Aan de andere kant wist je dat hij ziek was. Het was geen gelijke strijd, zoals het dat altijd is. Maar toch, een man die topfit en fris was tijdens zijn carrière. Het blijft schrikken.”

“Ik had geen contact meer met hem en kende hem natuurlijk vooral van bij Anderlecht. Je had gewoon sympathie voor hem. Voor wie hij was en hoe hij was. Josip was wie Josip was. Dat klinkt misschien ingewikkeld maar hij was echt. Altijd goedlachs en dan met dat speciale accent… Iemand waarmee ik de kleedkamer gedeeld heb, dan komt dat altijd aan. Hij was ook een doelpuntenmachine, want daarop werd hij afgerekend. Hij was geen technische kraan maar hij liep en bewoog altijd, met veel bravoure. Dat typeerde hem ook en zo scoorde hij veel goals”, aldus De Vlieger.

Een gouden lach heeft ons verlaten... #rip Josip Weber — Geert De Vlieger (@devliegergeert) 8 november 2017

