Hazard en co herdenken voormalige Rode Duivel Weber

De Rode Duivels hebben voor hun training in Tubeke een minuut stilte gehouden voor de pas overleden Josip Weber. Eden Hazard, Kevin De Bruyne en de andere spelers herdachten op die manier de voormalige Rode Duivel. Van 1992 tot 1994 speelde Weber 11 keer voor België, waarin hij zeven keer scoorde. Vrijdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico.

