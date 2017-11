Videoref doet zijn intrede in Engeland (en niet eens in Premier League)

De oefenwedstrijd van vrijdag tussen Engeland en Duitsland, op Wembley, vormt de primeur voor de eerste officiële wedstrijd op de Engelse velden met een videoscheidsrechter (VAR). Dat berichtte de BBC.

De technologie kan enkel gebruikt worden in twijfelgevallen rond goals, rode kaarten en strafschoppen. En bij het aanduiden van een verkeerde speler. De Wereldvoetbalbond FIFA zou de Video Assistant Referee volgend jaar graag op het WK in Rusland introduceren. Hierover wordt pas in maart beslist. Op de Confederations Cup, vorige zomer in Rusland, werd het systeem al getest.

Ook de Pro League voerde de VAR bij de start van de Jupiler Pro League in. Tot dusver leverde de videoscheidsrechter erg veel discussie op in ons land. Ook onder meer de Bundesliga en de Serie A werken met het systeem.