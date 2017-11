Daarom vindt Dries Mertens zichzelf geen spits, Napoli-speler heeft duidelijke mening over Radja Nainggolan

Dries Mertens heeft, ondanks een sterk seizoensbegin bij Napoli, geen ambities om de nieuwe puntaanvaller te worden van de Rode Duivels. “Ik speel niet als een echte diepe spits”, verklaarde Mertens woensdag op een persconferentie in het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke.

Mertens kreeg meteen de vraag of hij bij Napoli, “als spits”, niet beter speelt dan bij de Rode Duivels, waar hij altijd flankspeler is. “Ik ben het daar niet mee eens omdat ik in Napels niet echt als een spits speel. Omdat ik mij heel vaak laat uitzakken en in het middenveld kom. Bij de Rode Duivels vind ik dat de nummer tien heel veel in de diepte moet gaan en daardoor meer in de spits terechtkomt. Ik snap de vraag wel maar bij Napoli roteren wij zoveel dat ik vaak op links, rechts en in het middenveld kom. Ik voel mij ook geen echte spits”, aldus Mertens.

“De twee laatste wedstrijden waren inderdaad wat minder, dat mag gezegd worden. Maar ik heb ook wel wat assists gegeven tijdens deze campagne. En ik heb tijdens die laatste wedstrijden eerst 45 minuten gespeeld en ben daarna 20 minuten ingevallen. Ik zou me daar niet op baseren. Ik kan dus niet beter gebruikt worden bij de Rode Duivels. Die positie daar ligt mij enorm. We kunnen achter de verdediging opduiken. Ik denk ook dat de trainer mij daar heel graag ziet spelen”, vindt de Napoli-speler.

Uiteraard ging het ook over de terugkeer van Radja Nainggolan. “Iedereen is blij dat hij terug is, wij ook uiteraard”, zegt Mertens. “Hij is een krijger op het veld. Maar iedereen ziet hem op die tien terwijl ik hem eerder op die twee posities daarachter zie. Hij is iemand die heel veel vooruit speelt als middenvelder en is heel direct, zowel op als naast het veld. Maar dat is aan de trainer. Al zijn die twee wedstrijden nu goed om dat te proberen. In Italië speelt hij ook lager, zelfs voor de verdediging. Ik denk dat hij dat kan.”

Blij met tegenstand oefenduels

De Duivels spelen tegen Mexico en Japan, een goede zaak volgens Mertens. “Ik denk dat dat twee erg goede tegenstanders zijn voor ons”, stak Mertens van wal. “Ze voetballen anders dan Europese landen. Ik ken van bij PSV enkele Mexicaanse spelers en kijk er naar uit tegen hen te spelen.”

Mertens en Napoli begonnen uitstekend aan de Serie A en staan na twaalf speeldagen helemaal bovenaan. Onze landgenoot scoorde zelf al 12 keer, en leverde 7 assists af, in 18 matchen. “De reden voor dat succes ligt gedeeltelijk in het feit dat we al zo lang samen spelen”, legde Mertens uit. “Het zal moeilijk zijn om het ritme te kunnen vasthouden, maar we gaan er alles aan doen om bovenaan te blijven.” Zelf is Mertens onbetwist titularis en dat pleziert hem natuurlijk. “Ik hou van voetballen en wil elke match spelen. Dat was de vorige seizoenen niet het geval en dan was ik triestig. Nu begrijp ik het beter. Ik snap dat ik wel eens een match rust kan gebruiken.”

Bij de Rode Duivels zien de spelers elkaar veel minder vaak. Is dat nefast voor het spel? “Dat klopt, we zien elkaar minder. Je kan het één niet met het ander vergelijken. De tijd om een nieuw systeem erin te slijpen is veel korter. Ik denk dat het niet makkelijk moet zijn om bondscoach te zijn”, eindigde Mertens met een kwinkslag naar bondscoach Roberto Martinez.

Origi hoopt nog eens zijn kans te krijgen

Divock Origi presenteerde zich woensdag met hernieuwd zelfvertrouwen op het toneel. De spits, die door Liverpool verhuurd wordt aan Wolfsburg, kan in Duitsland op een vaste basisplaats rekenen. “Ik voel me beter worden”, liet Origi optekenen. “Ik hoop ook in de komende interlands mijn kans te krijgen.”

De 22-jarige Origi scoorde de voorbije vier matchen van de Wolven drie keer en raakt stilaan in topvorm. “We zijn van spelsysteem veranderd onder de nieuwe coach”, legde Origi uit. “We spelen nu met twee spitsen. Voor mij maakt het allemaal niet uit, ik ben polyvalent. Maar ik moet toegeven dat een spits naast mij wel goed doet.”

Die collega-spits is dan ook nog eens Mario Gomez. Origi is tevreden over de samenwerking tot dusver. “Mario is een echte goalgetter. Onze samenwerking verloopt uitstekend en hij helpt me goed.”

Het laatste optreden van Origi in het shirt van de Rode Duivels dateert al van 1 september 2016, in de vriendschappelijke rammeling tegen Spanje (0-2). De Duivels werden toen overspeeld en Origi werd het kind van de rekening. “Toch hoop ik in Rusland erbij te zijn en mijn tweede WK te kunnen spelen. Ik heb geen schrik voor concurrentie. Ik sta altijd paraat.”