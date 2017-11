Nieuwe trend ingezet? Silva en Koscielny wisselen shorts in plaats van shirts

Zondag versloeg Manchester City Arsenal met 3-1 in de Premier League-topper. Na afloop van de match zochten Laurent Koscielny en David Silva een mooie souvenir aan de wedstrijd, maar ze hadden hun shirts al uitgedeeld. De oplossing? Ze wisselden dan maar van short.

De troepen van Pep Guardiola wonnen zondag, mede dankzij een treffer van Kevin De Bruyne, thuis met 3-1 van Arsenal. Manchester City verstevigt zo zijn leidersplaats in de Premier League.

In “Tunnel Cam” beelden van Manchester City is te zien hoe Koscielny en Silva na de wedstrijd door een tunnel naar hun respectievelijke kleedkamers sloffen. Bovenaan een trap besluiten ze van short te wisselen. Na een vriendschappelijke schouderklop stappen beide spelers zonder broek, en met short van de tegenstander in hun hand, naar de kleedkamer.

Benieuwd of hun initiatief navolging krijgt...

Bekijk de beelden hier (vanaf 12:30):

