België U19 wint ook met een man minder makkelijk van Liechtenstein

De Belgische nationale voetbalploeg onder 19 jaar heeft woensdag in de Macedonische hoofstad Skopje haar eerste EK-kwalficatiewedstrijd gewonnen. De jonge Belgen klopten Liechtenstein met 3-0.

Tresor Ndayishimiye (Anderlecht) bracht de troepen van bondscoach Gert Verheyen al na vier minuten op voorsprong. Na een kwartier volgde echter een fikse tegenslag met de rode kaart voor kapitein Hannes Delcroix (Anderlecht). Op slag van rust zorgde Indy Boonen (Manchester United) voor de tweede Belgische treffer en vlak na rust legde Milan Corryn (49.), ook van Anderlecht, de eindstand vast op 3-0.

De jonge Duivels treffen tijdens de eerste EK-kwalificatieronde, van 8 tot 14 november in Macedonië, naast Liechtenstein, ook nog Macedonië en Zwitserland. Een plaats bij de eerste twee in de groep levert een ticket op voor de eliteronde in de tweede seizoenshelft. De groepswinnaars van de eliterondes plaatsen zich voor het EK, in juli 2018 in Finland.

In de andere wedstrijd in de groep won Macedonië met 2-1 van Zwitserland. In de stand leidden België en Macedonië na één wedstrijd met elk drie punten, Zwitserland en Liechtenstein zijn puntenloos.

Zaterdag volgt de tweede partij van de Belgen tegen thuisland Macedonië, maandag wacht de confrontatie met Zwitserland. De wedstrijden gaan telkens door om 13u00 Belgische tijd.