Acheampong definitief naar China, kassa rinkelt voor Anderlecht

Frank Acheampong was afgelopen weekend nog op bezoek in Anderlecht. Dollen met Frank Boeckx zal er in de toekomst niet meer bij zijn.

De kogel is door de kerk: het Chinese Tianjin Teda heeft de optie op Frank Acheampong gelicht. De Ghanees verhuist voor 3,5 miljoen euro definitief naar de Chinese club.

De Chinezen betaalden in juli al drie miljoen euro voor de huur van de Ghanees. Het contract bevatte ook een aankoopoptie en die is nu gelicht, liet Anderlecht via twitter weten. Hierdoor vangen de Brusselaars nog eens 3,5 miljoen euro extra waardoor de snelle flankspeler voor een bedrag van om en bij de 6,5 miljoen euro definitief naar de Chinese competitie is verhuisd.

Acheampong heeft tijdens zijn eerste maanden in China dan ook behoorlijke statistieke bij elkaar gevoetbald. Zo scoorde hij vier keer in tien wedstrijden waardoor Tianjin Teda zich wist te handhaven in de Chinese eerste klasse.