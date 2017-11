Eerste rapport van de transfermarkt: vijf onverwachte toptransfers en vijf spelers die tot nu toe vreselijk flopten

De zomertransfermarkt 2017 gaat de geschiedenis in als een van de gekste ooit. Na dik twee maanden is het dus hoog tijd om een eerste evaluatie te maken met vijf spelers die onverwacht toptransfers blijken en vijf spelers die dit seizoen niet aan de verwachtingen voldoen.

TOP

1. Paulinho (FC Barcelona) - 40 miljoen euro

Wie had dit ooit gedacht? Afgelopen zomer lachte nagenoeg de hele voetbalwereld toen FC Barcelona liefst 40 miljoen op tafel legde om Paulinho weg te halen uit China. De verwachting was dat de Braziliaanse middenvelder de geschiedenis zou ingaan als een van de domste transfers ooit. En kijk. Twee maanden later vormt Paulinho een meerwaarde bij de Blaugrana en scoorde hij al drie keer, waaronder de winning goal tegen Getafe. En hij vindt Lionel Messi nu al blind.

2. Milan Skriniar (Internazionale) - 23 miljoen euro)

Milan Skriniar. Wie? Geen nood: wie de Italiaanse Serie A niet van dichtbij volgt, kende de centrale verdediger tot voor kort niet. De 22-jarige Slowaak werd door Inter voor een fors bedrag weggekocht bij Sampdoria, maar niemand verwachtte dat hij meteen zo’n grote impact zou hebben. Skriniar is momenteel misschien wel de beste verdediger in Italië, een eer die je niet zomaar toebedeeld wordt. Inter doet dankzij een sterke verdediging opnieuw mee voor de titel en de Slowaak is daar mee voor verantwoordelijk. Hij miste dit seizoen nog geen enkele minuut en scoorde ook al twee doelpunten.

Sead Kolasinac (rechts). Foto: Photo News

3. Sead Kolasinac (Arsenal) - vrije transfer

Toen Sead Kolasinac de overstap maakte van Schalke 04 naar Arsenal dankzij een vrij transfer, duurde het niet lang alvorens fans van de Gunners de naam Nicklas Bendtner in de mond namen. Ze zagen in de Bosniër geen topspeler en vreesden voor een nieuwe flop. Maar niets blijkt minder waar. Kolasinac ontpopte zich meteen tot een vaste waarde voor coach Arsène Wenger met zijn kracht en loopvermogen. Hij begon als verdediger maar speelt nu als linksmidden. Kolasinac tekende dit seizoen al voor drie doelpunten en drie assists in alle competities.

4. Simone Zaza (Valencia) - 16 miljoen euro

Wie de naam Simone Zaza hoort, denkt zonder twijfel aan de gemiste penalty op het EK tegen Duitsland. U weet wel, de running man. De 26-jarige Italiaan werd vorig seizoen zes maanden uitgeleend aan West Ham maar faalde daar compleet. Daarna ging het naar Valencia en daar is Zaza dit seizoen opnieuw helemaal opengebloeid. Hij deed al negen keer de netten trillen in elf competitiewedstrijden (enkel Lionel Messi doet beter) en werd opnieuw opgeroepen voor de nationale ploeg. Ook zijn ploegmaats Gonçalo Guedes en Geoffrey Kondogbia mogen zich onverwachte toptransfers noemen.

5. Mariano Diaz (Olympique Lyon) - 8 miljoen euro

Olympique Lyon zag afgelopen zomer toppers Alexandre Lacazette en Corentin Tolisso vertrekken. Niemand die de club dus veel kans gaf om bovenin mee te strijden in de Ligue 1. Lyon staat na twaalf speeldagen echter knap derde en dat heeft het mede te danken aan Mariano Diaz. De spits uit de Dominicaanse Republiek werd weggehaald bij Real en trof al negen keer raak. Twee keer meer dan Neymar bij PSG. En dat voor een transfersom die 212 miljoen euro lager lag.

Eervolle vermeldingen: Richarlison (Watford), Aleksandar Kolarov (Roma), Rodrigo Bentancur (Juventus).

Leo Bonucci. Foto: Photo News

FLOP

1. Leonardo Bonucci (Milan) - 42 miljoen euro

AC Milan kocht de voorbije zomer voor zo’n 200 miljoen euro in. Leonardo Bonucci was hun duurste aankoop. De Italiaanse rasverdediger kochten ze controversieel weg bij rivaal Juventus om hun verdediging weer naar de top te helpen. Voorlopig blijkt Bonucci vooral te vechten tegen zichzelf. De Milanese kapitein zag zijn team verliezen tegen elke opponent van niveau en kreeg tegen Genoa na 25 minuten rood. De Rossoneri staan na twaalf speeldagen dan ook pas zevende.

2. Gylfi Sigurdsson (Everton) - 49 miljoen euro

Als een club bijna 50 miljoen euro op tafel legt, moet je wel een speler van wereldklasse zijn. Al viel zowat iedereen van zijn of haar stoel toen Everton dat bedrag betaalde aan Swansea voor Gylfi Sigurdsson. Twee maanden later hebben ze daar mogelijk dik spijt van. De international van IJsland kon in vijftien wedstrijden slechts één keer scoren en twee assists uitdelen. Het gaat dan ook slecht met de Toffees, die coach Ronald Koeman aan de kant zetten. Ook Jordan Pickford en Davy Klaassen mogen zich rekenen tot de miskopen van de Engelse club.

Victor Lindelöf (links). Foto: Photo News

3. Victor Lindelöf (Manchester United) - 35 miljoen euro

De vorige centrale verdediger die Man United voor veel geld kocht, heeft zich ontpopt tot een topper. Maar Victor Lindelöf blijkt voorlopig geen Eric Bailly te zijn. De Zweed maakte tot nu toe amper twee optredens in de Premier League en tijdens eentje daarvan zorgde een fout van hem voor een tegengoal. In de Champions League en de League Cup speelde Lindelöf wel al verschillende keren mee. Maar Phil Jones die een man van 35 miljoen euro makkelijk op de bank houdt? Dat is niet de bedoeling...

4. André Silva (Milan) - 38 miljoen euro

Milan was afgelopen zomer niet enkel op zoek naar defensieve versterkingen, ook offensief wilden de Diavolo zich aanzienlijk versterken. Een topspits was de hoogste prioriteit en dus werd er liefst 38 miljoen euro betaald aan FC Porto voor André Silva. De 22-jarige Portugees deed het tot nu toe goed in de Europa League met vier goals, maar in de Serie A loopt het van geen meter. Nul doelpunten en meer op de bank dan niet voor de goedkopere Nikola Kalinic en jeugdproduct Patrick Crutone. Bij Milan stellen verder ook Lucas Biglia en Hakan Calhanoglu zwaar teleur.

5. Joe Hart (West Ham) - uitleenbeurt

Vorig seizoen werd Joe Hart door Manchester City uitgeleend aan Torino. De Engelse doelman kreeg er in 37 wedstrijden liefst 64 doelpunten tegen maar leek er qua skills wel op te zijn vooruitgegaan. Dit seizoen werd Hart met veel bombarie binnengehaald door West Ham, ook op uitleenbasis. Hij wil namelijk graag naar het WK in Rusland. Maar met slechts drie clean sheets en 23 tegengoals in elf wedstrijden toonde Hart niet meteen dat hij zijn beste vorm haalt bij de Hammers.

Eervolle vermeldingen: Wayne Rooney (Everton), Theo Hernandez (Real Madrid), Serge Aurier (Tottenham).