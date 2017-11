Boateng mist vriendschappelijke interlands met Duitsland tegen Engeland

De Duitse centrale verdediger Jérôme Boateng zal vrijdag niet in actie komen in de vriendschappelijke interland van de Mannschaft in en tegen Engeland. Boateng kampt met spierproblemen, maar blijft voorlopig wel bij de groep.

“De rustmaatregel voor Boateng is uit voorzorg en werd goedgekeurd door bondscoach Joachim Löw”, bevestigt de Duitse voetbalbond in een persbericht. Het is niet duidelijk of Boateng in de wedstrijd van dinsdag in Keulen tegen Frankrijk wel van de partij zal zijn.

Verder zijn ook middenvelder Toni Kroos (Real Madrid) en doelman Kevin Trapp (PSG) onzeker. Kroos sukkelt met darmproblemen, Trapp heeft een ontsteking aan de luchtwegen.

“De bondscoach ziet de komende twee oefenwedstrijden als erg belangrijke partijen voor de evolutie van het team”, liet teammanager Oliver Bierhoff nog weten. “Maar het resultaat is niet zo belangrijk in zijn ogen.”