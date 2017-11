Dick Advocaat stopt als bondscoach van Oranje

Dick Advocaat vertrekt na de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië definitief bij Oranje. Dat heeft de 70-jarige Nederlander woensdag gezegd na aankomst op het vliegveld in Aberdeen. “Dit zijn mijn laatste twee wedstrijden, daarna stop ik bij het Nederlands elftal”, verklaarde de voormalige bondscoach van de Rode Duivels. Wie Advocaat opvolgt bij Oranje, is nog niet bekend. De naam van Ronald Koeman, onlangs ontslagen bij Everton, wordt het meest genoemd.

Bij aankomst in Aberdeen bevestigde Advocaat zijn vertrek bij Oranje. “Dit zijn mijn laatste twee wedstrijden, daarna stop ik bij het Nederlands elftal”, klonk het bij de Nederlandse oefenheer. Advocaat wilde ook nog niet spreken over een andere mogelijke werkgever. “Laten we eerst deze twee wedstrijden maar bekijken en dan zien we wel wat er volgt.” Over de nieuwe bondscoach wilde Dick Advocaat ook niet te veel kwijt. “Het lijkt me niet verstandig om daarop in te gaan.”

De nieuwe KNVB-directeur Eric Gudde gaat op zoek naar een technisch directeur waarmee hij samen een nieuwe bondscoach kan aanstellen. Die kan dan bij de oefeninterlands in maart een nieuwe start maken met de nationale ploeg. Het betekent dat de laatste twee interlands onder Advocaat amper waarde hebben. In het pittoreske Pittodrie-stadion, dat stamt uit 1899, begint donderdag voor Oranje het “na Robben-tijdperk”. De enige overgebleven Nederlandse voetballer van wereldklasse zette vorige maand een punt achter zijn interlandcarrière. Recordinternational Wesley Sneijder is er wel bij, al is de vraag hoe lang nog. Advocaat kreeg de afgelopen dagen heel wat afmeldingen binnen, maar dat was voor hem geen reden om een nieuw gezicht bij de groep te halen. Hij wil met zijn vaste groep nog twee keer winnen en dan afzwaaien met puike eindcijfers.

“We willen het goed afsluiten”, zei de bondscoach, onder wiens leiding Oranje vier van de vijf wedstrijden won. De missie, kwalificatie voor het WK, mislukte echter. “De spelers kunnen laten zien dat ze graag bij het Nederlands elftal willen blijven en we kunnen wat punten pakken voor de wereldranglijst. Ook zulke wedstrijden gaan altijd ergens over.”