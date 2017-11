Janice Cayman helpt Montpellier aan winst in de Champions League

Janice Cayman heeft woensdag haar ploeg Montpellier aan winst geholpen in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Het Franse team deed met 2-3 een gouden zaak op het veld van het Italiaans Brescia. Onze landgenote nam in de 42e minuut de 2-2 voor haar rekening.

De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong na een doelpunt van Cristiana Girelli (8e). Op het halfuur scoorde de Zweedse Stina Blackstenius de gelijkmaker voor Montpellier. Amper zeven minuten later stond Girelli opnieuw aan het kanon en was Montpellier weer op achtervolgen aangewezen. Drie minuten voor rust hing Cayman de bordjes weer gelijk. Op aangeven van de Zweedse Sofia Jakobsson duwde de 29-jarige Red Flame de 2-2 tegen de netten.

Montpellier wist in de tweede helft te domineren en gunde Brescia geen goals meer. In de 58e minuut legde Linda Sembrant de eindstand vast. Dat deed de Zweedse op aangeven van Katrine Veje. Cayman werd na 81 minuten naar de kant gehaald. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag in Montpellier gespeeld.