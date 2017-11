Rennes neemt Sabri Lamouchi aan als trainer

Stade Rennais heeft Sabri Lamouchi aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Dat maakte de club uit de Franse Ligue 1 woensdag bekend op zijn website. De Franse oud-international volgt Christian Gourcuff op.

“De club kondigt officieel de komst aan van Sabri Lamouchi als hoofdcoach voor de komende twee seizoenen (contract tot 30 juni 2019 met een optie van één jaar),” schreef Stade Rennais in een persbericht.

De voormalige middenvelder van Monaco, Parma, Inter en Marseille stond tussen 2012 en 2014 aan het roer van de Ivoriaanse nationale ploeg en begint bij een club in volle verandering. Vorige week nam voorzitter René Ruello namelijk ontslag. Ruello werd opgevolgd door Olivier Létang, die eveneens algemeen directeur wordt. Het vertrek van Gourcuff is een gevolg van de reeks ingrepen in het organigram van de club, die in handen is van François-Henri Pinault.

De resultaten van Rennes, dat met 15 punten 10e staat in de Ligue 1, liggen dus niet aan de oorzaak van trainerswissel.