Dé misser van het jaar, en dan nog tegen Barcelona in de Champions League: met drie voor een leeg doel en toch geen goal...

De vrouwenploeg van FC Barcelona haalde op woensdag stevig uit in de 1/8e finale van de Champions League. Tegen het Litouwse Gintra Universitetas won het sterrenelftal met Lieke Martens tussen de lijnen met 0-6. Gintra had bij een 0-3 achterstand wel een uitgelezen kans om terug in de wedstrijd te komen… maar met drie speelsters voor een leeg doel slaagden ze er nog in deze gouden kans te verkwanselen.