Seizoen 2016-2017 financieel topjaar voor Manchester City in Premier League

Manchester City heeft een recordopbrengst van 473 miljoen pond (534.5 miljoen euro) genoteerd voor het seizoen 2016-2017. Dat maakte de club woensdag bekend in zijn jaarverslag.

In totaal zijn de opbrengsten uit het seizoen 2016-2017 met 21 procent gestegen ten opzichte van het seizoen daarvoor. Dat heeft volgens de club te maken met de inwerkingtreding van een nieuw akkoord over de Engelse televisierechten, meer bepaald de rechten die ook de halve finales van de FA Cup omvatten. De opbrengsten zijn voor het derde jaar op rij gestegen. City, dat geen schulden heeft, streek een winst van ongeveer 1 miljoen pond op.

Voorzitter Khaldoon Al Mubarak zegt dat de opbrengsten zullen blijven stijgen in de komende jaren. Hij schat dat ze de kaap van de 500 miljoen pond zullen overschrijden. City, met Guardiola aan het roer, staat momenteel aan de leiding in de Engelse Premier League, met acht punten voorsprong op eerste achtervolger en stadsrivaal Manchester United. Sinds de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany in 2008 werd overgenomen door Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi, pakte City twee maal de Engelse titel.