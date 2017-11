Rémi Garde coacht voortaan Laurent Ciman bij Montréal Impact

De Fransman Rémi Garde is de nieuwe coach van Laurent Ciman bij Montréal Impact. Dat heeft de Canadese club uit de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) woensdag bekendgemaakt. De 51-jarige Garde zat zonder club sinds hij in maart 2016 ontslagen werd bij Aston Villa.

“We zijn heel gelukkig en fier te kunnen aankondigen dat Rémi Garde is aangesteld als coach en technisch directeur van Montréal Impact”, verklaarde Joey Saputo, voorzitter en eigenaar van de club. Garde is de opvolger van de Canadees Mauro Biello, die vorige maand na twee seizoenen bedankt werd voor bewezen diensten.

De voormalige Franse international, die in 1998 met Arsenal de Engelse landstitel pakte, begint aan zijn derde opdracht als coach na Lyon (2011-2014) en Aston Villa (2015-16).

Montréal wist zich dit seizoen in de MLS niet te plaatsen voor de play-offs. Het werd negende in de Eastern Conference met elf zeges in 34 wedstrijden. Vorig jaar bereikte Montréal nog de finale van de Eastern Conference.