Wesley Sonck en Gert Verheyen kritisch en hoopvol voor toekomstige Rode Duivels: “Niet iedereen begrijpt dat hard werk altijd het pure talent zal verslaan”

Wie beter dan Gert Verheyen (47) en Wesley Sonck (39), gewezen aanvallers van de Rode Duivels, gerespecteerde voetbalanalisten en coaches van respectievelijk de natio­nale U19 en U18, om de ontwikkeling van de nieuwe Belgische talenten tegen het licht te houden? Hun conclusies: “Je moet voor je land wíllen spelen, dat is de basis van ­alles” en “met 99 procent heb je nooit een probleem”. Blijft de vraag of die nieuwe lichting het ooit tot de selectie van de grote Duivels zal schoppen. “De lat ligt tegenwoordig ­natuurlijk wel erg hoog...”

We vallen met de deur in huis. De familie Svilar liet weten dat ze niets meer had gehoord van de Belgische bond in verband met zoon Mile. Nu lijkt het erop dat de jonge, talentvolle doelman voor Servië ...