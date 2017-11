Werkt Eupen binnenkort nauw samen met Franse topclub?

De kans bestaat dat Eupen en de Franse topclub PSG binnenkort hun banden versterken. Beide clubs zijn al eigendom van dezelfde Qatarese groep (Aspire Foundation) en bekijken de mogelijkheid om samen te werken. Dat bevestigde Andreas Bleicher, bestuurslid van Eupen, aan de Franse sportkrant L’Equipe.

“De gesprekken over een formele samenwerking zijn er al geweest, concrete plannen om met PSG nauwer samen te werken nog niet. Maar het is logisch dat wij veel dichter bij een samenwerking staan met Paris Saint-Germain dan de andere Belgische clubs”, aldus Andreas Bleicher in L’Equipe. In de jeugdopleiding van PSG zitten sowieso talenten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de club uit de Oostkantons. Zo plukte Antwerp deze zomer youngster Dylan Batubinsika weg bij PSG, de verdediger is een vaste waarde in de verdediging van stamnummer 1.

Sinds de komst van de nieuwe sportief directeur en een nieuwe directeur van de jeugdploegen van Eupen, beide ex-PSG, zijn de banden met de Fransen nauwer aangehaald. Op die manier haalde Eupen ook Claude Makelélé binnen als nieuwe hoofdcoach, via de Qatarese groep Aspire Foundation.