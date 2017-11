Het plan-Zidane: unieke kans tijdens interlandbreak kan godsgeschenk betekenen voor Real Madrid

Het is nog lang niet het seizoen van Real Madrid. De Koninklijke won vorig seizoen zowat alles wat er te winnen viel, maar dit seizoen is er nog weinig reden tot juichen. In de eigen competitie staat Real acht punten achter op Barcelona, in de Champions League kreeg Real Madrid tweemaal voetballes van Tottenham. Toch vertrok coach Zinedine Zidane deze week met een glimlach naar de training, want daar staan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema én Gareth Bale paraat voor de Fransman.

Het is redelijk uniek dat Real Madrid tijdens een interlandbreak van veertien dagen beroep kan doen op én Ronaldo, én Bale én Benzema. Twee van die drie zijn een certitude bij hun nationale ploeg, Benzema wordt nog steeds niet opgeroepen bij Frankrijk door de afpersaffaire met landgenoot Valbuena. Omdat de Welshman Bale nog maar net terug is uit blessure en Ronaldo ervoor koos om niet naar Portugal af te reizen voor de vriendschappelijke interlands, kan het trio ‘BBC’ nu twee weken intensief met elkaar trainen.

Dit seizoen konden de drie spitsen van Real Madrid nog nooit samen flitsen. Eerst was er de lange schorsing voor Ronaldo, daarna raakte Gareth Bale alweer langdurig geblesseerd en viel ook Benzema uit met een spierblessure. ‘BBC’ kon dit seizoen nog niet overtuigen, één van de meest voor de hand liggende redenen voor het mindere seizoenbegin van Real.

Foto: AFP

Focussen

“Dat ze alledrie bij ons zijn gebleven, is inderdaad zeer interessant”, aldus Zinedine Zidane aan Marca. “We kunnen nu lange tijd met hen werken, anders volgen de matchen elkaar in sneltempo op. Ik ga geen details geven, maar het is logisch dat we gaan werken met het trio zodat ze zich opnieuw volledig kunnen focussen op de wedstrijden.”

Real Madrid speelt de eerstvolgende wedstrijd op 18 november, meteen een onvervalste topper. Dan trekt het naar het splinternieuwe stadion van stadsrivaal Atlético Madrid. Beide ploegen uit Madrid hebben 23 punten, de winnaar van dat duel kan dan ook een gouden zaak doen. Als Real Madrid die wedstrijd wint, kan het de achtervolging inzetten op Barcelona. En dan is het aftellen naar 23 december, de dag van de Clásico...