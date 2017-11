Carl Huybrechts haalt herinneringen op aan legendarische grap met Josip Weber: “De hele zaal lag plat”

Weber verwierf ook faam dankzij een legendarische grap met verborgen ­camera van Carl Huybrechts. De ­oud-commentator/presentator, die bevriend was met de Kroaat, neemt ons mee terug naar 1992, naar het ­gala van de Gouden Schoen.

“Rik De Saedeleer had me gezegd: Als ge wilt dat er meer mensen kijken, moet ge iets met de vrouwen doen. En dus belde ik naar Irina. Ik stelde voor om een candid camera met Josip te doen en ze was meteen dol­enthousiast. Ze heeft zelfs het scenario ­geschreven.”

In het filmpje zien we hoe Weber in zijn living deeg aan het kneden is – broodbakken was zijn passie – en om de twee minuten moet rechtstaan om met vuile handen de telefoon op te nemen. “Via Irina wisten we dat dat zijn ritueel op woensdagnamiddag was. Eerst at hij iets, dan rookte hij een sigaretje, maakte hij het deeg, rookte hij nog twee sigaretjes, deed hij het deeg in een plastieken pot en zette hij zich in de zetel om te kneden, terwijl hij naar Eurosport keek. Alles klopte tot op de minuut. Van bij de buren hebben we hem dan tien keer gebeld. (lacht) Eerst ik, dan zijn beste maat, de manager van Cercle, Irina... Voor de onnozelste dingen, maar Josip had echt niks door. Al werd hij steeds korzeliger. Hallo, godverdomme? Tot hij de telefoon uittrok. Toen we dat fragment toonden, lag de hele zaal plat… Ik zal Josip missen. God hebbe zijn ziel.”