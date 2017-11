Laatste kans Wilmots, vriendentwist en Italië op hete kolen: deze landen strijden om de laatste WK-tickets

De Rode Duivels maken zich op voor een Mexicaanse fiesta en een Japans samoeraiduel, maar elders in de wereld staan er wel nog interlands met inzet op het programma. Tussen vandaag en volgende week worden er nog negen WK-tickets verdeeld. De negen verhalen achter die negen bepalende wedstrijden.

Zweden - Italië: Drie spelers Wereldelftal van het Jaar lopen gevaar

Leonardo Bonucci Foto: Photo News

Stel je voor: eind vorige maand nog met drie geselecteerd zijn in het Wereldelftal van het Jaar en een paar weken later niet eens gekwalificeerd voor het WK. Het kan de Kroaat Luka Modric en de Italianen Gianluigi Buffon en Leonardo Bonucci overkomen. Die laatste twee moeten nog vol aan de bak tegen Zweden willen ze hun land naar een vijftiende WK-deelname op rij loodsen. De terugmatch tegen Zweden staat op 13 november op het menu.

Het was niet echt de beste periode waar het Griekse voetbal in verzeild was geraakt, vlak na het succesvolle WK 2014, waar de achtste finales werden gehaald. Griekenland wisselde in nog geen twee jaar tijd drie keer van bondscoach. Eerst kwam Claudio Ranieri, nadien volgde Kostas Tsanas, die op zijn beurt al even snel vervangen werd door Sergio Markarian. Die hield het drie wedstrijden vol vooraleer hij vervangen werd door Michael Skibbe. Die leidde de ploeg naar de barrages van het WK, waar vanavond Kroatië wacht.

Luka Modric Foto: AFP

Het zijn goede vrienden, Martin O’Neill en Age Hareide. Een vriendschap die gegroeid is tijdens hun gemeenschappelijke seizoenen bij Manchester City (1981-1982) en Norwich City (1982-1983), toen O’Neill onder meer een huis verhuurde aan de Noor Hareide. Vanaf zaterdag staan de twee echter tegenover elkaar. Als bondscoaches van respectievelijk Ierland en Denemarken moeten de twee vrienden elkaar proberen te verslaan willen ze naar het WK.

Martin O’Neill Foto: AP

IJsland debuteert, maar Noord-Ierland is in Europa het land dat, als het zich weet te kwalificeren tegen Zwitserland, van alle deelnemers het langst heeft moeten wachten tussen twee WK-deelnames. De Noord-Ieren waren er in 1986 voor het laatst bij – ze haalden toen de groepsfase – maar kwalificeerden zich nadien voor geen enkel tornooi meer. Na dertig jaar droogte kwam er met de kwalificatie voor het EK 2016 een einde aan die treurige reeks. Winst tegen Zwitserland zou ook de negatieve WK-reeks van de tabellen vegen. Voor de fans: cultheld Will Grigg behoort tegenwoordig niet tot de selectie.

Zoek niet naar cultheld Will Grigg, hij ontbreekt in de selectie. Foto: AFP

Ivoorkust - Marokko: Alles of niets voor Wilmots

Winst en zijn missie is geslaagd, maar verlies en het ontslag wenkt. Het is overmorgen dus alles of niets voor Marc Wilmots. De gewezen Belgische bondscoach is alleen bij winst tegen Marokko zeker van kwalificatie voor het WK. Dan kan hij, die begin oktober met Kolo Touré een nieuwe assistent en bondscoach in spe kreeg toegekend, zijn valse start bij de Ivorianen definitief uitwissen.

Foto: AFP

Zuid-Afrika - Senegal: Jaar na verkochte match

Deze match werd eigenlijk al gespeeld, vorig jaar in november. Zuid-Afrika won toen met 2-1, al kreeg het die twee doelpunten cadeau van de corrupte ref Joseph Lamptey, die ondertussen levenslang geschorst werd. De FIFA besloot om de wedstrijd te laten herspelen en dat gebeurt morgen, bijna exact een jaar later. Senegal is bij winst altijd geplaatst. Verliezen en het krijgt vier dagen later in eigen land een nieuwe kans. Opvallend: Zuid-Afrika, voorlopig laatste in de groep met vier, is met een zes op zes zeker van een ticket voor Rusland.

De gebeten hond: Joseph Lamptey. Foto: BackpagePix

Congo - Guinee: Waterkans voor vijf extra ‘Belgen’

Een waterkansje, meer niet. Wil DR Congo het WK halen, dan moet het in eerste instantie winnen bij Guinee, maar moet het vooral hopen op Libië, dat buur Tunesië moet verslaan. Als dat lukt, is het WK weer vijf ‘Belgen’ rijker. Met Nicaise Kudimbana (Union), Jonathan Bolingi (Moeskroen), Jordan Botaka (Sint-Truiden), Paul-José Mpoku en Christian Luyindama (beiden Standard) telt de Congolese selectie momenteel vijf spelers die actief zijn in België. Mpoku moest voor dit bepalend duel wel geblesseerd afhaken.

Jordan Botaka Foto: JEFFREY GAENS

Honduras - Australië: 37-jarige mikt op topschutterstitel

Hij deed het twee jaar geleden nog: vijf keer scoren in twee opeenvolgende interlands. Als de 37-jarige Australiër Tim Cahill (foto) dat kunstje tegen Honduras kan herhalen, beent hij Robert Lewandowski (Polen), Mohammad Al-Sahlawi (Saudi-Arabië) en Ahmed Khalil (Verenigde Arabische Emiraten) bij als topschutters van deze WK-campagne. De terugmatch vindt plaats op 15 november. Maar als hij tussendoor de topschutterstitel kan meegraaien, zal hij dat niet laten liggen.

Foto: AFP

Nieuw-Zeeland - Peru: Eén match op twee dagen

In Nieuw-Zeeland is het een namiddagwedstrijd, met de aftrap op 11 november om 16.15 uur. In Peru beginnen ze zich een dag eerder stilaan klaar te maken om te gaan slapen. Nieuw-Zeeland en Peru zijn in tijdzones maar liefst 18 uur van elkaar verwijderd, waardoor de heenwedstrijd voor de thuisploeg op 11 november gepland staat en die voor de uitploeg op 10 november. Leuk met het oog op een jetlag: vier dagen later volgt in Peru de terugmatch al.