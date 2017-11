De Belgische voetbalwereld rouwt om één van zijn populairste adoptiezonen. Josip Weber stierf een week voor zijn 53ste verjaardag aan kanker, na een strijd van drie jaar die hij in zijn geboorteland Kroatië voerde. Net als zijn carrière was zijn leven (veel) te kort.

Luis Oliveira, Josip Weber, Branko Strupar, Goran Vidovic. In de jaren negentig waren ze de vreemde eenden in de bijt bij de nationale ploeg. En van alle genaturaliseerde Duivels was Josip Weber, geboren ...