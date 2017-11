Arjen Robben sluit rentree bij Oranje op EK 2020 niet uit

Arjen Robben sluit een terugkeer bij Oranje niet uit, mocht het Nederlands elftal zich plaatsen voor het EK van 2020. “Zeg nooit nooit. Absoluut niet”, zei de Nederlandse aanvaller van Bayern München tegen FOX Sports.

Robben sloot zijn interlandcarrière vorige maand af na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden, waarin Oranje er niet in slaagde met genoeg doelpunten te winnen om zich te plaatsen voor de play-offs. Maar nu laat hij de deur toch opnieuw op een kiertje. “Misschien ben ik topfit en gaat het allemaal fantastisch en kan ik nog een EK meemaken”, liet hij optekenen

Robben debuteerde in 2003 in Oranje en speelde in veertien jaar 96 interlands. Momenteel verkeert de Nederlander in uitstekende vorm bij zijn club Bayern München, waarmee hij afgelopen maand de koppositie in de Duitse competitie heeft heroverd.