Tottenham-coach Pochettino heeft goed nieuws over Harry Kane voor de derby tegen Arsenal

Tottenham-coach Mauricio Pochettino heeft de twijfels over de beschikbaarheid van topschutter Harry Kane, volgende week zaterdag na de interlandbreak in de stadsderby tegen Arsenal, de kop ingedrukt. “Harry zal tegen Arsenal hersteld zijn van zijn knieblessure, hij zal er staan”, aldus de Argentijn.

Kane meldde zich maandag af voor de komende oefeninterlands van de Engelse nationale ploeg tegen Brazilië en Duitsland. De aanvaller steekt dit seizoen in goede vorm en scoorde al acht keer in de Premier League (in tien matchen) en vijf keer in de Champions League (in vier matchen).

Het Tottenham van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé is de huidige nummer drie in de Premier League met 23 punten. Het telt vier punten meer dan Arsenal, dat zesde staat. Manchester City staat aan kop met 31 punten.