Zorgt uitgerekend Standard ervoor dat Axel Witsel alsnog deelname aan Aziatische Champions League mist?

De kans bestaat dat Axel Witsel en zijn ploeg Tianjin Quanjian alsnog de Aziatische Champions League mislopen, door een geschil met Standard. De Rouches hebben van Tianjin Quanjian nog steeds niet de 900.000 euro gekregen waarop het recht had voor de transfer van Witsel (28) naar China en trokken naar de FIFA. Als de Wereldvoetbalbond Standard in het gelijk stelt, kan het punten aftrekken van Quanjian in de competitie.

Standard diende in februari van dit jaar al klacht in bij de FIFA en werden in juli in het gelijk gesteld. Tot op heden hebben ze het geld echter nog steeds niet ontvangen. De zaak is nu overgemaakt naar het disciplinair comité van de Wereldvoetbalbond. Die zal zich er eind november over buigen. De FIFA kan beslissen Quanjian te straffen door punten af te trekken, waardoor het alsnog deelname aan de Aziatische Champions League misloopt

Standard heeft recht op een opleidingsvergoeding voor Witsel, wat neerkomt op 4,5 procent (0,5 procent voor elk jaar dat Witsel tussen zijn 12de en 23ste in Luik speelde) van het transferbedrag van 20 miljoen euro dat Quanjian in januari betaalde aan Zenit Sint-Petersburg.