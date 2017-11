Evergrande-voorzitter zorgt eindelijk voor bevestiging: “Cannavaro keert terug als coach”

Xu Jiayin, de voorzitter van de Chinese topclub Guangzhou Evergrande, heeft donderdag bevestigd dat de Italiaan Fabio Cannavaro de nieuwe coach van zijn team wordt. Cannavaro, eerder al aan de slag bij Guangzhou Evergrande tussen november 2014 en juni 2015, volgt de Braziliaan Luiz Felipe Scolari op.

De voormalige topverdediger van Napoli (1992-1995), Parma (1995-2002), Internazionale (2002-2004), Juventus (2004-2006 en 2009-2010) en Real Madrid (2006-2009) kondigde maandag zijn ontslag aan als hoofdcoach van Tianjin Quanjian, de reeksgenoot van Guangzhou Evergrande en club van Rode Duivel Axel Witsel. Cannavaro leidde het team dit jaar met een derde plaats in de competitie voor het eerst naar kwalificatie voor de barrages van de Aziatische Champions League.

Voorzitter Jiayin verwacht van Cannavaro de nationale dominantie (zeven titels op rij in China) te bestendigen en continentaal opnieuw hoge ogen te gooien. Evergrande, het rijkste team in China, won de Aziatische Champions League in 2013 en 2015. De voorzitter kondigde ook aan te willen werken naar een volledig Chinees team in 2020.

De 44-jarige Cannavaro is een 136-voudig Italiaans internationaal. In 2006 veroverde hij met Italië de Wereldbeker en individueel de Ballon d’Or.