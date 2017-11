Lionel Messi openhartig over de toekomst, vriendjespolitiek bij Argentinië en zijn mogelijk laatste WK

In Argentinië wordt gefluisterd dat Lionel Messi eigenhandig mag kiezen welke spelers bij de nationale ploeg komen. In een interview met ESPN weerlegde Messi die geruchten: “Ik word er woedend van als mensen die geruchten verspreiden”, klinkt het. De superster van FC Barcelona was bij ESPN ook openhartig over zijn eigen toekomst, zowel bij zijn club als bij de nationale ploeg.

De Argentijnse roddelpers had er deze week een vette kluif aan. Lionel Messi zou de selectiepolitiek van bondscoach Jorge Sampaoli zelf mee bepaald hebben. Zo zou hij zijn vrienden bij de nationale ploeg aan een selectie geholpen hebben. “Dat zijn belachelijke roddels. De mensen spreken over dingen waar ze niets over weten, het maakt me woedend als ik zo’n dingen hoor. Het is een leugen dat ik mijn vrienden bij de nationale ploeg heb geholpen. Ik ben slechts een gewone speler in het team.”

“Spelers als Di Maria, Aguero, Higuain en Mascherano hebben zich al bewezen in het voetbal. Om dan te beweren dat ze bij de nationale ploeg zitten omdat ze vrienden zijn van Lionel Messi, dat getuigt van weinig respect. Tegenover hen, en ook tegenover mij. Ik kies niet wie er bij de ploeg komt, ik probeer gewoon mijn steentje bij te dragen aan Argentinië op het veld.”

Foto: REUTERS

Messi flitste tijdens de laatste WK-kwalificatiematch van Argentinië en loodste zijn land met een hattrick tegen Ecuador naar het WK. Op het WK zal Lionel Messi echter zijn 31e verjaardag vieren. De vraag stelt zich dan ook of het het laatste WK van ‘De Vlo’ zal worden. “Ik nog geen beslissing genomen over mijn toekomst. Ik ben wel blij dat we met deze groep het WK hebben bereikt, want eerlijk gezegd kan het de laatste kans zijn voor deze lichting om een WK te winnen. We zullen wel zien wat er gebeurt na het WK, ik bekijk mijn toekomst bij de nationale ploeg dag per dag.”

Foto: AFP

Lionel Messi gaf ook een interview aan het Argentijnse TyC Sports, en daarin kwam zijn toekomst bij FC Barcelona ook nog even aan bod. Messi heeft nog steeds geen officiële handtekening gezet onder een nieuw contract bij de Blaugrana. De geruchten van een vertrek naar Manchester City blijven dus, maar Messi zelf gaf toe dat hij graag terug wil naar zijn oude liefde Newell’s Old Boys. “Ik weet niet wat er mogelijk is, maar ik zou graag nog eens spelen voor Newell”, klonk het. Die Argentijnse club verliet Messi toen hij 13 was.