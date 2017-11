Poolse topspits Lewandowski is hoogst twijfelachtig voor partijen met Uruguay en Mexico

De Poolse steraanvaller Robert Lewandowski dreigt de oefenwedstrijden van Polen tegen Uruguay (vrijdag) en Mexico (maandag) aan zich voorbij te laten gaan. De spits van Bayern München kampt met een lichte dijblessure.

“Sinds de wedstrijd tegen RB Leipzig (2-0) eind oktober sukkelt Lewandowski al met de blessure”, legde Jacek Jaroszewski, de teamarts van het Poolse nationale team, uit. “We moeten overwegen hem rust te geven.”

De 29-jarige Lewandowski werd eerder door Bayern al gespaard in het Champions League-duel bij Celtic (1-2). Vorig weekend was hij in de topper in de competitie bij Borussia Dortmund (1-3) wel opnieuw van de partij.