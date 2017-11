Neymar zorgt opnieuw voor heisa bij PSG: “totaal ongemotiveerde” Braziliaan heeft bescherming van landgenoten nodig

Sportief verloopt het seizoen van Paris Saint-Germain tot nu toe op wieltjes. Ruim aan kop in de Ligue 1 en een perfect parcours in de Champions League. Naast het veld is echter nog nooit alles koek en ei geweest, met Neymar telkens in een hoofdrol. Deze week is dat dan ook niet anders...

Neymar keek afgelopen weekend van thuis toe hoe zijn PSG-ploegmaats brandhout maakten van Angers. Het werd namelijk 0-5 in de West-Franse stad, mede dankzij vier doelpunten van Edinson Cavani en Kylian Mbappé.

“Ze kunnen het ook zonder mij”, zal de Braziliaan misschien wel gedacht hebben. Neymar besloot om de wedstrijd over te slaan na een pijnlijke tik. “Hij voelde zich niet zo goed en na een gesprek met de dokters leek het ons beter om hem in Parijs te laten”, stelde coach Unai Emery voor de wedstrijd.

Desillusie

Volgens de Spaanse krant Sport is er echter veel meer aan de hand. Dinsdag was er bij de Braziliaanse nationale ploeg en in de Braziliaanse pers geen enkele vermelding van de ‘blessure’ van Neymar. Ploegdokter Rodrigo Lasmar zag enkel Liverpool-speler Philippe Coutinho als een zorgenkind.

Sport beweert dan ook dat Neymar maar weinige interesse heeft om in de Ligue 1 aan te treden voor PSG. Hij zou gedesillusioneerd zijn over het niveau van de Franse competitie en het liefst enkel aantreden in toppers en in de Champions League. In acht optredens in de Ligue 1 liet Neymar zeven doelpunten en zes assists noteren.

Daarnaast zou Neymar ook helemaal niet overweg kunnen met trainer Unai Emery. De Braziliaan zou niet geloven in de Spanjaard en niet overtuigd zijn van diens trainingsmethodes. Vooral omdat Neymar dus alles op de Champions League wil zetten, een trofee die PSG al jaren wil winnen.

Foto: Photo News

Bescherming

De gevoelens van Neymar ten aanzien van Emery werden bovendien versterkt door het commentaar van ploegmaat en landgenoot Marquinhos. “Het is niet genoeg om een goede trainer te zijn”, aldus de verdediger op een persconferentie voor de oefeninterlands tegen Japan en Engeland. “Je moet ook overweg kunnen met spelers van een hoog niveau. Tite (de Braziliaanse bondscoach, red.) doet dat uitstekend. Hij is een geweldige man, vader en trainer. Hij is trouw aan zijn spelers en zorgt ervoor dat iedereen zich belangrijk voelt in de kleedkamer.”

Neymar kan de steun van zijn Braziliaanse ploegmaats trouwens goed gebruiken. Volgens de Spaanse krant AS beschikt de duurste voetballer ooit over een minder sterke achterban dan bij Barcelona. In Catalonië stonden toppers als Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Piqué en André Iniesta achter Neymar. Bij PSG zou hij enkel kunnen rekenen op landgenoten als Dani Alves, Marquinhos en Tiago Silva.

Een groot deel van de Parijse kleedkamer heeft het namelijk niet zo voor de uitgebreide voordelen die Neymar krijgt van PSG. Zo mag hij zijn eigen kleren dragen terwijl anderen dat niet mogen en heeft de Braziliaan twee eigen fysiotherapeuten. De Franse krant Le Parisien sprak eerder al over privileges voor Neymar, tot frustratie van zijn ploegmaats.

Dat alles leidt ertoe dat de Braziliaanse clan van PSG er alles aan moet doen om Neymar te beschermen. Tegen hun coach, tegen de rest van de kleedkamer, tegen opponenten, tegen de media… Dat hij plots weer topfit was en weer ging lachen bij de Seleçao lijkt dus geen toeval te zijn.