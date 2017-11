Anderlecht gaat niet in beroep tegen schorsing Teodorczyk

RSC Anderlecht gaat niet in beroep tegen de sanctie voor zijn Poolse schutter Lukasz Teodorczyk, die dinsdag twee speeldagen schorsing en 800 euro boete opgelegd kreeg voor natrappen richting Genk-verdediger Joseph Aidoo op de elfde speeldag in de Jupiler Pro League. Dat bevestigde de landskampioen donderdag.

“Teo” mist de verplaatsing naar Moeskroen (18/11) en de thuismatch tegen KV Kortrijk (26/11). Anderlecht hoopte op een minder zware sanctie, maar beseft dat het weinig zin had om in beroep te gaan. De Gouden Stier van vorig seizoen kan de mentale rust misschien wel gebruiken. Teodorczyk kwam nog maar drie keer tot scoren in zeventien wedstrijden voor paars-wit. Afgelopen weekend tegen Club Brugge (0-0) verloor hij zijn basisplaats aan Hamdi Harbaoui. Ook voor de Poolse nationale ploeg werd hij niet opgeroepen.

De Poolse aanvaller werd op slag van rust van de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen KRC Genk van de bal gezet door Joseph Aidoo. Teodorczyk wilde het leer heroveren, maar de stevige Ghanese verdediger hield stand. Tot groot ongenoegen van de spits, die natrapte richting Aidoo. Bart Vertenten hield het op een gele kaart, maar gaf nadien toe dat een rode kaart op zijn plaats was geweest. Via de Reviewcommissie kreeg het natrappen toch nog een disciplinair staartje.