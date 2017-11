De laatste keer dat de Rode Duivels tegen Mexico speelden, liep zowat alles mis wat mis kon lopen

Vanavond spelen de Rode Duivels een oefenmatch tegen Mexico. De laatste keer dat beide landen tegen elkaar uitkwamen, was zo’n 19 jaar geleden. Op het WK 1998 zaten de Duivels en Mexico in dezelfde groep, maar toen liep zowat alles mis wat er mis kon lopen. De Belgen gaven een 2-0 voorsprong uit handen tegen de uitgekookte Mexicanen, vijf dagen later volgde de uitschakeling na een teleurstellend WK.

Nadat Wilfried Van Moer in de kwalificatieronde aan de deur werd gezet bij de Duivels, nam Georges Leekens voor het eerst de job als bondscoach aan. België had toen net verloren van Nederland (0-3), maar onder Leekens wisten de Duivels zich wel te plaatsen voor het WK. Via de barrages, en voorbij Ierland, mochten de Belgen voor de tiende keer naar een WK. Dat WK draaide echter uit op een sisser. De eerste groepsmatch werd 0-0 gespeeld tegen Nederland, daarna volgde de ontmoeting met Mexico.

Op 20 juni 1998 spelen de Rode Duivels in Bordeaux dus tegen Mexico. Het is die dag snikheet, zo’n 40 graden, in het zuidwesten van Frankrijk. Na het 0-0 gelijkspel moeten de Belgen winnen tegen Mexico, anders wordt de 1/8e finale halen wel erg moeilijk. De match begint echter goed voor de Duivels, al na 28 minuten valt Mexico met tien man na rood voor Pável Pardo na een smerige fout op Vital Borkelmans.

Rode kaart Verheyen

Met een mannetje meer weten de Rode Duivels twee doelpunten te scoren. Één kort voor en één kort na de rust. Tweemaal is Marc Wilmots (met een gelukje) de afwerker. 2-0 voor en een mannetje meer, dit kan toch niet meer mislopen? Helaas, het Duivelse verval wordt ingezet na tien minuten in de tweede helft. Gert Verheyen begaat een penaltyfout en krijgt rood, vanop de stip zorgt Garcia Aspe voor de Mexican wave met de 2-1.

Foto: AP

Nog geen tien minuten later is voorsprong van de Duivels zelfs helemaal verdwenen, de legendarische Cuauhtémoc Blanco maakt met een acrobatische goal de 2-2. Meteen ook de eindstand, België bleef daarna ook tegen Zuid-Korea op een gelijkspel (1-1) steken, in die match barstte de smeulende vulkaan bij de Duivels helemaal open.

Foto: EMPICS Sport

Scifo razend

Enzo Scifo, die voor het WK al even dreigde om te stoppen als international, werd tegen Zuid-Korea door Georges Leekens naar de kant gehaald. Bij een 1-0 voorsprong werd hij tot zijn eigen verbazing gewisseld voor Franky Van der Elst. “Toen ik die wissel opmerkte, kwam dat als een mokerslag aan. De dokter heeft me gekalmeerd en veel met me gepraat, anders had ik misschien stommiteiten begaan”, aldus Scifo over die wissel bij Belga Sport. Scifo stelde in zijn biografie ook dat hij Leekens had willen slaan. De wissel haalde overigens niets uit, Zuid-Korea scoorde zes minuten later de gelijkmaker. De wedstrijd eindigde op 1-1.

Exit Rode Duivels op het WK in buurland Frankrijk,onderweg naar België werden de Duivels uitgejouwd door de supporters. Georges Leekens bleef ondanks grote druk nog even bondscoach, na een 3-4 nederlaag in 1999 werd hij uiteindelijk ontslagen. Robert Waseige werd daarna aangesteld. Onder Waseige werd het EK in eigen land een mislukking, op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea haalden de Belgen de 1/8e finale, daarin werd verloren met 2-0 van de latere wereldkampioen Brazilië.