De ene scoorde een pareltje, de andere flaterde tegen de Rode Duivels: zo verging het deze Mexicaanse culthelden sinds het WK 1998

De laatste keer dat de Rode Duivels Mexico in de ogen keken, was tijdens de groepsfase van het WK van 1998 in Frankrijk. De match in het bloedhete Bordeaux eindigde op 2-2. Culthelden Jorge Campos en Cuauhtémoc Blanco speelden beiden een belangrijke rol in die ‘memorabele’ wedstrijd. Wij zochten uit hoe het beiden sindsdien verging.

Vraag op een voetbalquiz wat het eerste is waaraan iedereen denkt bij het horen van de naam Cuauhtémoc Blanco en alle antwoorden zullen identiek zijn: de Cuauhtemiña. Blanco vond de beweging uit, perfectioneerde ze en toonde ze voor het eerst aan het internationale publiek tijdens het WK van 1998 in de groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. Twee verdedigers rond hem tegen de zijlijn, bal tussen de beide voeten en ermee als een kangoeroe door de open ruimte wippen. Legendarisch!

Blanco had er toen net een uitleenbeurt in eigen land bij Necaxa opzitten maar kreeg na het WK zijn kans bij de Mexicaanse topclub América. Twee jaar later ging het naar Europa, met een uitleenbeurt aan de Spaanse eersteklasser Real Valladolid. Een gescheurde kruisband zorgde echter voor een snelle domper en Blanco keerde in 2002 ontgoocheld terug naar América.

De creatieve aanvaller werd echter wel geselecteerd voor het WK van 2002 en bereikt met Mexico net als in 1998 de laatste zestien. In Frankrijk werden de Mexicanen uitgeschakeld door Duitsland en Blanco sloot zijn campagne af met één goal en twee assists. Zijn doelpunt tegen de Rode Duivels staat te boek als het mooiste uit zijn carrière. Ook in 2002 scoorde hij, in de groepswedstrijd tegen Kroatië.

Intussen zorgde hij met zes doelpunten in vijf wedstrijden voor een memorabele Confederations Cup in 1999. Blanco scoorde liefst vier doelpunten in de 5-1 overwinning tegen Saoedi-Arabië, scoorde de winning goal tegen de Verenigde Staten in de extra tijd van hun halve finale en maakte het beslissende vierde doelpunt in de 4-3 overwinning in de finale tegen Brazilië. Blanco is samen met Ronaldinho de speler met de meeste doelpunten op Confederations Cups.

Huurmoordenaar

Blanco was een held in eigen land maar maakte het toch ook even in het buitenland. In 62 wedstrijden voor MLS-club Chicago Fire zorgde hij voor 16 doelpunten en 23 assists. Hij sloot in 2015 zijn voetballoopbaan af na 250 clubwedstrijden en met 39 doelpunten in liefst 122 interlands voor Mexico. Daarna dook hij recht de politiek in aangezien hij datzelfde jaar verkozen werd tot burgemeester van de stad Cuernavaca.

Hij kwam in april van dit jaar echter in het oog van de storm terecht toen hij ervan beschuldigd een huurmoordenaar te hebben ingehuurd om zakenman Juan Manuel Garcia Bejarano te laten vermoorden. Blanco ontkende formeel en vreesde zelfs voor zijn leven. “Ja, ik ben bang. Bang voor mijn leven en voor mijn familie, maar ik blijf hier”, zei de voetbalheld. “Dit heeft me de kracht gegeven om te blijven vechten tegen onrechtvaardigheden, want dit grenst aan de ziekelijkheid. Waarom doen ze dit?”

De politieke termijn van Blanco had toen al heel wat zogezegde schandalen gekend. Enkele maanden eerder was hij zelfs in hongerstaking gegaan toen hij dreigde afgezet te worden wegens verschillende administratieve blunders. “Ik kan de mensen niet teleurstellen dus ik blijft voortdoen”, reageerde de intussen 44-jarige Mexicaan. Tot op heden is hij erin geslaagd om aan te blijven als burgervader.

#FuerzaMéxico ¿Quieres ayudar a afectados por sismo #CentroDeAcopio en sede del Ayuntamiento de #Cuernavaca te espera las 24 horas del día pic.twitter.com/nj32hnqK7w — Cuauhtémoc Blanco (@CuauhtemocBco) September 23, 2017

“Leyendas del América vs ídolos de Morelos” en apoyo a damnificados de #19S en #Cuernavaca. 18 de Noviembre, 12pm, estadio Mariano Matamoros pic.twitter.com/BIrqXNfHsA — Cuauhtémoc Blanco (@CuauhtemocBco) November 1, 2017

Jorge Campos: de flamboyante doelman/spits

In doel bij Mexico tijdens de WK-confrontatie tussen de Rode Duivels en Mexico stond Jorge Campos. Toen al lang een held in zijn eigen land en een flamboyant figuur zoals er maar weinig bestonden in de voetbalwereld. Campos droeg altijd enorm kleurrijke outfits, die hij zelf ontworpen had op basis van zijn herinneringen aan zijn geboortestad Acapulco.

Vandaag wordt veel meer dan vroeger van doelmannen verwacht dat ze meevoetballen. Campos was op dat vlak zijn tijd ver vooruit. Hij stond bekend om zijn atletisch vermogen, snelheid, sprongkracht, visie en vooral voetballend vermogen. Geen wonder: Campos kon nooit beslissen wat hij nu eigenlijk het liefst wilde zijn. Een doelman of een spits, en dus speelde hij maar beide posities doorheen zijn carrière.

Any of Jorge Campos's jerseys from the 90s pic.twitter.com/iwNGXfbGUg — Mouhamad | محمد (@ThatArabKeeper) October 24, 2017

Voor Campos begon alles bij Pumas UNAM. Daar was hij aanvankelijk tweede doelman achter Adolfo Ríos en dus vroeg hij om als aanvaller te mogen spelen. Pas na drie seizoenen werd Campos een vaste waarde bij de club waarmee hij in 1991 de Mexicaanse titel won. De flamboyante Campos zou ondanks zijn lengte (1m68) liefst 31 keer scoren voor Pumas. Ook later zou hij nog invallen als doelman, ook al was hij gestart in doel. Zelfs in de MLS bij LA Galaxy.

Campos speelde net als Blanco mee op twee WK’s: dat van 1994 in de Verenigde Staten en dat van 1998 dus in Frankrijk. Al zal hij de wedstrijd tegen de Rode Duivels iets minder graag herinneren. Bij het eerste doelpunt van Marc Wilmots ging Campos namelijk in de fout. Hij liet de vreemde doelpoging van Wilmots klungelig door zijn benen passeren. Een typisch voorbeeld van een zijn mindere kanten: het feit dat hij om de zoveel wedstrijden wel eens blunderde. Ook door zijn risicovolle acties.

Net als Blanco won Campos met Mexico de Confederations Cup in 1999. Datzelfde jaar werd zijn vader Alvaro ontvoerd door een linkse guerilla’s van de Popular Revolutionary Army (EPR). Vijf jaar later hing hij zijn hand- en voetbalschoenen aan de haak. Uiteindelijk kwam Campos 130 keer uit voor Mexico tussen 1991 en 2004. Hij scoorde in totaal 34 doelpunten in zijn carrière en was tussen 2004 en 2006 assistent-bondscoach.

Campos woont momenteel in Los Angeles en speelde in 2011 nog mee in een wedstrijd voor het goede doel georganiseerd door Lionel Messi.