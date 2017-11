Dit is de nieuwe, hypermoderne WK-bal met een retrokantje (en wij mochten hem al testen!)

Het WK voetbal in Rusland van deze zomer wordt retro. Dat bleek al toen de Rode Duivels hun shirt bekend maakten, ook andere landen zullen aantreden in een truitje met een link naar het verleden. Donderdag werd ook de officiële WK-bal voorgesteld, de Adidas Telstar 18 is een knipoog naar de allereerste wedstrijdbal van Adidas uit 1970. Maar dan wel een bal met een hypermodern kantje.

OVERZICHT: Dit waren de meest iconische WK-ballen ooit

De Telstar 18 is, hoe kan het ook anders, de meest innovatieve WK-bal tot nu toe. De bal wordt gekenmerkt door de zwarte vlakken van de oorspronkelijke Telstar. De bal werd destijds gemaakt met zwarte vlakken zodat hij goed zichtbaar zou zijn op een zwart-wit televisie. De nieuwe Telstar heeft een nieuwe panelenstructuur en heeft een NFC-chip geïntegreerd in de bal. Zo kunnen gebruikers van de bal hun smartphone aan de bal linken en via internet toegang kunnen krijgen tot exclusieve content.

Het karkas van de Telstar 18 kan je misschien het best vergelijken met de Brazuca, de officiële bal van het WK 2014 in Brazilië. De bal werd uitvoerig getest door meerdere vooraanstaande club- en landenteams, zoals Ajax, Real Madrid, Manchester United, Mexico, Colombia en Argentinië.

De chip

Het is de eerste keer dat een NFC-chip wordt gebruikt in een officiële wedstrijdbal. Door simpelweg met de smartphone tegen de bal te tikken, kunnen consumenten toegang verkrijgen tot challenges wereldwijd, exclusieve content en informatie over de gebruiker van de digitale bal.

In de app is een heatmap beschikbaar waar alle ballen die op dat moment wereldwijd in actie zijn, real-time kunnen worden gezien. Dankzij de chip kunnen voetballers over de hele wereld de challenges met elkaar aangaan en zijn zij meer verbonden dan ooit. Deelnemers van de challenges maken bovendien kans op een plek bij het WK in Rusland.

Onze voetbalredacteur Guillaume Maebe mocht de bal donderdagmiddag als eerste uittesten. “Ik ben wel fan van het uitzicht. Het is een leuk motief, met de duidelijke verwijzing naar de originele Telstar uit 1970. Ik ben fan van het serene aspect, met respect voor de basiskleuren. Hij is minder zwierig dan de Brazuca of de Fevernova. Net als het retrotruitje van de Rode Duivels vind ik de bal dus wel geslaagd. Hij voelt aan als de Brazuca, de bal van het WK 2014, dus de doelmannen zullen er waarschijnlijk weinig over te klagen hebben.”

“Ik wil nog afwachten wat de NFC-chip van meerwaarde kan bieden. Op zich ben ik natuurlijk grote fan van statistieken. Ik ben benieuwd in hoeverre je de snelheid of de curve van de bal zal kunnen meten en bekijken. Een minpuntje: het betekent dat elke bal trackbaar is, daar heb ik misschien wel vragen bij op privacyvlak.”

De making-of van de WK-bal: