Hazard verrast: “De Bruyne is de beste speler in de Premier League”

Eden Hazard is vol lof over wat Kevin De Bruyne bij Manchester City presteert.

“Kevin is tot hiertoe zeker de beste speler van de Premier League”, aldus Hazard. “Hij speelt bij een goede ploeg maar dat is ook dank zij hem dat ze zo goed spelen. Het systeem van Guardiola is op zijn lijf geschreven. Hij heeft bij de Rode Duivels kritiek gekregen maar ik vind dat niet altijd terecht. Hij geeft zich altijd volledig en doet zijn best. Het is een uitstekende speler voor onze ploeg.”

Hazard heeft er wel zin voor morgenavond.

“Het WK is nog ver weg, nog zeven maanden zelfs. Maar de supporters zullen er zijn. Ik heb al gemerkt dat de spelers er zin in hebbzen. Misschien gaat de bondscoach wel een en ander uitproberen. Of ik tegen Mexico of Japan op de bank zal starten? Ik wil altijd spelen. Waarschijnlijk geen twee wedstrijden 90 minuten. Dat zou een beetje stom zijn in deze periode. Maar ik heb zeker geen schrik van blessures ofzo. Als je zo begint te denken, raak je ook zeker geblesseerd.”