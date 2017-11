De meest iconische WK-ballen ooit: van de originele Telstar tot een schuimlaag naar de Jabulani

Met de Telstar 18 is de nieuwe WK-bal officieel bekend. De bal komt in het lijstje van 13 illustere WK-ballen, sinds 1970 maakt Adidas elk jaar een nieuwe bal voor het Wereldkampioenschap. Van de Telstar tot de Brazuca, dit waren de meest opvallende ballen over de jaren heen!

De eerste bal: Telstar, WK 1970 in Mexico

Adidas liet in 1970 voor het eerst een specifieke WK-bal op de wereld los. De Telstar had 32 zwart-witte vlakken, met als doel om beter op te vallen op de zwart-wit televisies van die tijd. Het WK 1970 was namelijk het eerste WK dat live werd uitgezonden op televisie. Deze ‘ster van de televisie’ is met zijn patroon misschien wel de meest iconische voetbal ooit ontworpen.

De originele Telstar

De laatste leren bal: Tango Espana, WK 1982 in Spanje

De Tango Espana was een apart geval. De bal die voor het WK 1982 in Spanje werd gemaakt, was de laatste echt leren bal. Maar in de naden werd daarnaast ook gebruikgemaakt van rubber, om de bal zo waterafstotend te maken. Dat zorgde echter voor problemen, want het rubber sleet nogal snel af. Zo moest de bal vaak tijdens de match vervangen worden omdat die kapot was.

De eerste bal met kleur: Tricolore, WK 1998 in Frankrijk

De Fransen zijn chauvinistisch, dus ontwierp Adidas voor het WK 1998 de eerste gekleurde bal. De Tricolore bal had blauw-wit-rode toetsen en werd daarmee meteen de eerste gekleurde WK-bal. Pas in 1998 werd voor het eerst echt gespeeld met een bal die niet zwart-wit was. Verder had de Tricolore zowat dezelfde eigenschappen als de Questra, die vier jaar daarvoor werd gebruik op het WK de VS.

De bal met een schuimlaag: Fevernova, WK 2002 in Japan en Zuid Korea

Vanaf 2002 gooide Adidas het over een volledig andere boeg. Voor het WK in Japan en Zuid-Korea werd de Fevernova ontworpen, een bal met een dikkere binnenlaag om de nauwkeurigheid van de bal in de lucht te verbeteren. De Fevernova bestond ook uit een synthetische schuimlaag, om de koers van de bal minder onvoorspelbaar te maken. Voor het opmerkelijke design werd de mosterd bij de Aziatische cultuur gehaald.

De rondste bal ooit: Jabulani, WK 2010 in Zuid-Afrika

Op de Jabulani, de bal voor het WK 2010 in Zuid-Afrika, kwam heel wat kritiek. Het werd dan wel ‘de rondste bal ooit’, door nieuwe 3D-technologieën, maar de bal vloog zowat alle richtingen uit. De Jabulani was te licht en zwabberde dan ook. Zo ging hij ook veel te snel te hoog.

Bal met zes panelen: Brazuca, WK 2014 in Brazilië

De Brazuca is de ‘nieuwste’ bal in dit lijstje en werd gebruikt op het voorbije WK. De meest kleurrijke bal tot op vandaag. De naam betekent zoveel als de leefwijze van de trotste Brazilianen. De Brazuca was de meest geteste bal ooit, na de kritiek op de Jabulani vier jaar eerder. De bal bestond uit zes synthetische panelen met een speciale bovenlaag. Het had zelfs een eigen twitteraccount, om de eigenheid van de bal nog wat extra in de verf te zetten.