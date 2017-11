Batshuayi verlaat selectie van Rode Duivels, Nainggolan mag spelen tegen Mexico

Michy Batshuayi heeft de selectie van de Rode Duivels verlaten. De spits van Chelsea is out nadat hij een trap had gekregen in de League Cup. Dat maakte bondscoach Roberto Martinez bekend op zijn persbabbel. Aangezien ook Jan Vertonghen out is voor de wedstrijd tegen Mexico, heeft hij echter vooral defensieve zorgen. En dan is er natuurlijk nog Radja Nainggolan. De middenvelder werd weer opgevist in de selectie en komt vrijdag ook zeker in actie, of hij ook zal mogen starten wilde de bondscoach niet bevestigen.

Michy Batshuayi geraakt niet speelklaar voor de vriendschappelijke interlands van de Rode Duivels tegen Mexico (vrijdag om 20u45 in Brussel) en Japan (dinsdag om 20u45 in Brugge). Batshuayi heeft last aan de voet en verscheen woensdag niet op training. De aanvaller van Chelsea bleef binnen voor individuele oefeningen en intussen is hij al teruggekeerd naar Londen.

“Batshuayi kon niet trainen”, aldus Martinez. “We hebben een scan gemaakt maar hij is nu naar Chelsea. Vertonghen mist alleen Mexico met een probleem aan de enkel, we gaan zien of hij Japan haalt.”

Begin oktober werd de Tottenham-verdediger nog Belgisch recordinternational met 97 caps dankzij zijn basisplaats in de wedstrijd tegen Cyprus (4-0) op de slotspeeldag in groep H van de WK-kwalificaties: hij stak zo levende legende Jan Ceulemans voorbij. Tegen Mexico zal hij alvast niet zijn 98e cap pakken.

Vermaelen start, ook Nainggolan speelt

Met Kompany, Alderweireld en nu ook Vertonghen heeft Martinez dus vooral defensieve zorgen. Hoe denkt hij dat op te lossen? “Vermaelen zal al zeker spelen en ook Ciman heeft ervaring. De jongeren Kabasele, Boyata en Dendoncker zijn de andere opties. Dit is het moment om hen eens te proberen want in een tornooi kan je ze nog nodig hebben wegens schorsingen en blessures. We gaan hetzelfde systeem als altijd gebruiken om te zien of de jongeren erin passen.”

En Nainggolan? “Die krijgt zeker speelminuten tegen Mexico”, aldus Martinez, die echter niet wilde bevestigen dat de middenvelder van AS roma meteen ook in de basis mag starten...

“We zullen op ons best moeten spelen”

Martinez is blij met Mexico als tegenstander: “Het is belangrijk tegen een tegenstander van een andere stijl te spelen. Ze hebben een dynamische groep, veel kwaliteit en kunnen hoog verdedigen. We zullen op ons best moeten spelen om de wedstrijd naar ons hand te zetten.”

De Rode Duivels trainen zonder de geblesseerden Batshuayi en Vertonghen

Assistent-coach Thierry Henry (links) speelt mee tijdens de opwarming

De Italiaanse scheidsrechter Paolo Mazzoleni werd aangeduid om vrijdag in het Koning Boudewijnstadion de vriendschappelijke wedstrijd tussen de Rode Duivels en Mexico in goede banen te leiden. Dat deelde de koninklijke Belgische Voetbalbond donderdag mee.

De 43-jarige Mazzoleni is sinds 2011 op het internationale toneel actief. In 2016 floot hij al een oefeninterland van de Rode Duivels in Zwitserland (1-2). Dit seizoen was hij scheidsrechter bij de wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tussen Club Brugge en Basaksehir (3-3). .