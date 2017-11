Kevin De Bruyne en Vincent Kompany worden bij Manchester City gevolgd door camera’s

Kevin De Bruyne en Vincent Kompany mogen zich bij Manchester City aan het bezoek van cameramensen van Amazon verwachten. de Amerikaanse e-commercereus maakte donderdag bekend dat het een docureeks gaat draaien over de Engelse topclub. De kijkers wordt een unieke kijk achter de schermen van ManCity beloofd.

“De meerdelige documentaire geeft supporters een exclusieve kijk op de club, zijn legendarische trainer Pep Guardiola en het dagelijkse leven van zijn spelers”, klinkt het in een persbericht.

De reeks zal in 2018 uitgezonden worden via Prime Video, de streamingvideodienst van Amazon die donderdag in de Benelux gelanceerd werd. Prime is een abonnementsformule waarmee de klant onbeperkt gratis levering van pakjes geniet, maar ook een video- en muziekaanbod.

De docureeks past binnen de strategie van Amazon, dat zich niet alleen opwerpt als concurrent voor streamingsite Netflix, maar ook zijn sportieve tv-aanbod verder uitbreidt. Momenteel worden de ATP Finals voor spelers tot 21 jaar (Next Gen) al aangeboden via Prime Video. Volgend seizoen zal Amazon ook tien wedstrijden uit het American Football (NFL) live uitzenden op zijn kanalen. De Amerikaanse e-commercegigant werkt bovendien aan een documentaire over het seizoen van McLaren-Honda in de Formule 1. Kijkers mogen een unieke blik achter de schermen verwachten van het debuutjaar van onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Ook de All Blacks, de Nieuw-Zeelandse rugbyspelers, krijgen een docureeks.

Manchester City staat momenteel soeverein aan de leiding in de Premier League. Na elf speeldagen hebben de Citizens al acht punten voorsprong op stadsrivaal Manchester United en Tottenham Hotspur. .